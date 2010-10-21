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۲۹ مهر ۱۳۸۹، ۱۱:۰۹

پتانسیل آب گلستان دیگر پاسخگوی نیازها نیست

پتانسیل آب گلستان دیگر پاسخگوی نیازها نیست

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل آب منطقه ای گلستان اعلام کرد: پتانسیل استان دیگر پاسخگوی نیازهای منطقه نیست و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ایرج حیدریان عصر چهارشنبه در نشست استانداری گلستان افزود: در بخش زیرزمینی مشکل شوری آب ایجاد شده است و باید برای تامین نیازهای آب استان تدبیر اتخاذ شود.

وی اظهار داشت: 90 درصد منابع آب استان در اختیار بخش کشاورزی است و بقیه نیز در سایر بخشها استفاده می شود.
 
وی میزان بارندگی استان در مناطق جنوبی را 700 میلیمتر در سال و در مناطق شمالی 200 میلیمتر در سال اعلام کرد.
 
حیدریان بیان داشت: محدودیتهایی در سطح استان وجود دارد که در مجموع بر روند پیشرفت استان تاثیرگذار است و باید این محدودیتها مدیریت شود.
 
مدیرعامل آب منطقه ای گلستان بیان داشت: میزان درجه حرارات متوسط استان در مناطق جنوبی 10 درجه و در مناطق شمالی 17.5 درجه است.
کد مطلب 1175284

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