پتانسیل آب گلستان دیگر پاسخگوی نیازها نیست

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ایرج حیدریان عصر چهارشنبه در نشست استانداری گلستان افزود: در بخش زیرزمینی مشکل شوری آب ایجاد شده است و باید برای تامین نیازهای آب استان تدبیر اتخاذ شود.

وی اظهار داشت: 90 درصد منابع آب استان در اختیار بخش کشاورزی است و بقیه نیز در سایر بخشها استفاده می شود.

وی میزان بارندگی استان در مناطق جنوبی را 700 میلیمتر در سال و در مناطق شمالی 200 میلیمتر در سال اعلام کرد.

حیدریان بیان داشت: محدودیتهایی در سطح استان وجود دارد که در مجموع بر روند پیشرفت استان تاثیرگذار است و باید این محدودیتها مدیریت شود.

مدیرعامل آب منطقه ای گلستان بیان داشت: میزان درجه حرارات متوسط استان در مناطق جنوبی 10 درجه و در مناطق شمالی 17.5 درجه است.