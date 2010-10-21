طرح پیشگیری از تنبلی چشم در 700 مرکز زنجان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، گل نساء آقامحمدی صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در اجرای طرح پیشگیری از تنبلی چشم اهداف سال گذشته به طور کامل محقق شده و امسال کودکان بیشتری تحت پوشش این طرح قرار می گیرند.

وی ادامه داد: نیروهای مشارکتی مردم، بسیجیان، همیاران روان و رابطان بهداشتی نیز در اجرای طرح پیشگیری از تنبلی چشم بهزیستی را یاری خواهند کرد.

آقامحمدی با اشاره به اجرای طرح در سه سطح افزود: پس از معاینه در سطح اول و تشخیص اولیه تنبلی چشم، کودک به سطح دوم یعنی اپتومتریست ها ارجاع داده می شود که چهار اپتومتریست در اجرای این طرح فعالیت می کنند و در صورت تشخیص اپتومتریست، کودک به سطح سوم می رود که خدمات تجویز عینک، کمک توانبخشی و حتی هزینه های جراحی را نیز شامل می شود.

آقامحمدی اولین استراتژی سازمان بهزیستی در اجرای طرح را آگاه سازی جامعه و ترغیب والدین جهت مراجعه به پایگاههای سنجش دانست و افزود: آموزش و تأمین نیروی انسانی، دیگر استراتژی برای این طرح است که ۱۵۰۰ مربی آموزش دیده از دوم آبان ماه در اجرای طرح سنجش بینائی کودکان فعالیت خواهند کرد.

وی گفت: همکاری با سایر ارگانها و افزایش دسترسی مردم و کودکان جامعه هدف به مراکز سنجش، از دیگر شاخص های اجرای این طرح در سالجاری است که از طریق استقرار پایگاه های دائمی سنجش بینائی و استفاده از دستگاه های غربالگری بینائی و راه اندازی تیم های سیار اجرا می شود.

معاون امور فرهنگی و پیشگیری بهزیستی استان زنجان افزود: کمک به کودکان نیازمند، پوشش ۱۰۰ درصدی طرح، پیشگیری افرادی که جزو کودکان مشکوک تشخیص داده شده اند و توجه به مناطق روستائی، از الویت های اجرای طرح است.

