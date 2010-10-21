حوزه املاک اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان در کشور برگزیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، کارشناس حقوق عمران و املاک اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان در این رابطه در سخنانی اظهار داشت: با توجه به رعایت شاخص و معیارهای ابلاغی از سازمان مرکزی و اجرای دقیق و به موقع دستورالعملهای مرکز این حوزه در کشور برگزیده شد.

فرهاد نشاط فر به شاخصهای انتخاب استان لرستان به عنوان استان برتر، یادآور شد: پیگیری و جدیت در شناسایی تمام املاک متعلق به سازمان تبلیغات و شناسایی سایر املاک فاقد سابقه ثبت و ثبت در سیستم رسای املاک، تهیه شناسنامه برای این املاک، کسب رضایت مدیریت املاک کشور و دریافت 35 سند از اداره کل ثبت اسناد برای املاک فاقد سند این اداره کل از جمله مواردی است که رعایت آنها موجبات کسب رتبه برتر در این حوزه را فراهم کرده است.

وی افزود: مساعدت، همکاری و پشتیبانی مدیر کل و معاونت اداری و مالی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان از حوزه حقوقی و املاک کسب رتبه برتر در این حوزه را فراهم کرده که جای تقدیر و تشکر مضاعف دارد.