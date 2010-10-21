ریشه کنی بدحجابی در گرو فرهنگسازی است

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، سرهنگ بهمن نورالهی در این رابطه اظهار داشت: برای مهار کردن پدیده بدحجابی که از آسیبهای اجتماعی جامعه محسوب می شود اقدامات موثری در خصوص فرهنگسازی در سطح جامعه شروع شده که آگاه سازیهای لازم، منجر به گسترش فرهنگ حجاب و عفاف در سطح جامعه می شود.

وی پدیده بدحجابی را نوعی هنجارشکنی و عدم پایبندی به ارزشها و الگوهای اسلامی دانست و تصریح کرد: با همکاری سایر ارگانها می توان نسبت به گسترش بیش از پیش فرهنگ حجاب و عفاف قدمهای موثری برداشت.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان لرستان خاطرنشان کرد: لازمه مبارزه جدی و ریشه کنی این پدیده علاوه بر کار انتظامی و امنیتی، فرهنگسازی و آگاهی بخشی به مردم به ویژه افرادی که از روی نا آگاهی مرتکب این رفتار شده اند، است.

سرهنگ نورالهی اظهار داشت: در صورت تحقق این امر بدون تردید مردم جامعه از آن استقبال کرده و خود در نهادینه شدن فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه مشارکت خواهند داشت که در این حال می توان با افراد مغرض، برخورد قاطع پلیسی و قضایی کرد.

وی خاطرنشان کرد: پلیس لرستان با اقدامات موثر و سازنده و با تعامل ارگان و سازمانهایی که در این موضوع دخیل هستند در راستای فرهنگ سازی در زمینه حجاب و عفاف در جامعه و برخورد قانونی با هرگونه هنجارشکنی گام برمی دارد.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان لرستان همچنین به علل و عوامل گسترش بدحجابی در جامعه اشاره کرد و تلاش استعمار در مبارزه با پوشش اسلامی، دگرگونی ارزشها، الگوهای نادرست و خلاهای درونی را از اهم این عوامل دانست.

سرهنگ نورالهی با بیان اینکه حجاب هویت و شخصیت زن مسلمان است و جلوی فساد و فساد اندیشی را می گیرد، ادامه داد: زدودن حجاب از زن با هدف هویت زدایی از زن مسلمان است تا زن بیشتردر خدمت آمال و آرزوها و اهداف و هوسهای سلطه جویان قرار گیرد.

وی همچنین به مقوله دگرگونی ارزشها پرداخت و بیان داشت: اسلام زن را در اجتماع به تلاش و کوشش خوانده است اما با حجاب و رعایت پوشش اسلامی، چراکه اسلام متانت، شکوه گفتار و سلامت کردار را برای انسان ارزش دانسته وحجاب را جزئی از شخصیت زن تلقی می کند.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان لرستان ادامه داد: این در حالیست که وقتی این ارزشها دگرگون شوند و زن نشان دادن زیباییها وخودنمایی را ارزش بداند گرایش درونی به فساد آفرینی پیدا می کند.