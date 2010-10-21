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۲۹ مهر ۱۳۸۹، ۱۰:۰۲

مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز پنجشنبه

مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز پنجشنبه

مهمترین عناوین روزنامه های صبح کشور امروز پنجشنبه به این شرح است.

 ایران :
رهبر معظم انقلاب در جمع خانواده‌های شهدا و جانبازان قم عنوان کردند؛ استقبال لبنان از رئیس جمهور نشانه عظمت ملت ایران
علی پروین: تعصب در فوتبال گم شده
تولیدات ایران خودرو امسال افزایش قیمت ندارد

تفاهم:
رئیس سازمان خصوصی سازی اعلام کرد؛ 290 شرکت برای واگذاری به بورس
وزیر اقتصاد و دارایی خبر داد: رشد 23 درصدی صادرات غیر نفتی
رهبر معظم انقلاب در دیدار پرشور خانواده های معظم شهیدان، جانبازان و ایثارگران استان قم: ملت ایران در مقابل عربده زورگویان از آرمان های خود کوتاه نخواهد آمد

جام جم :
خبرهای امیدوار کننده وزیران برای مردم
وزیر نیرو: افزایش قیمت آب و برق پایین تر از حد انتظار خواهد بود
بازتاب جهانی دیدار رهبر معظم انقلاب از قم

جوان:
صالحی از افزایش ذخایر هسته ای ایران خبر داد
ایران پای میز مذاکره با 30 کیلو سوخت 20 درصد
ذوب آهن در فینال لیگ قهرمانان آسیا
وزیر مسکن: یک میلیون خانه می سازیم تا قیمت ها پایین تر بیاید

جهان صنعت:
رهبر معظم انقلاب: ملت ایران در مقابل عربده های زورگویان کوتاه نمی آید
اعلام کالا برگ روغن، برنج و شکر
اعتراض مشترکان به قبوض تلفن ثابت

حمایت:
رهبر معظم انقلاب اسلامی: ملت بزرگ ایران در مقابل زیاده خواهی های استکبار، مستحکم خواهد ایستاد
بلاتکلیفی 100 هزار خانه خالی؛ خانه های خالی در پایتخت همچنان احتکار می شود
ابوترابی فرد: طبل رسوایی حقوق بشر در آمریکا، گوش جهان را پر کرده است

خراسان:
دیدار مراجع تقلید با رهبر انقلاب
گزارش عینی خراسان از گران فروشی در بازار مشهد و برخورد با متخلفان
رهبر انقلاب در دیدار خانواده شهدا: اعتقاد به شهادت و ایمان به ایثار رمز اقتدار حقیقی ملت ایران است
کارخانه هواپیما سازی در مشهد احداث می شود

دنیای اقتصاد:
معاون اول رئیس جمهور به انتقاد فعالان بخش خصوصی پاسخ داد؛ کاهش ممنوعیت های وارداتی
وزیر راه خبر داد: مقابله بنزینی با هواپیماهای اروپایی
رویانیان اعلام کرد؛ 60 لیتر بنزین سهمیه آبان

شرق:
تحلیل علی لاریجانی از تاکید مقام معظم رهبری بر وحدت ملی
وحدت منهای همه سلایق شکننده است
گفتگو با دکتر منوچهر منطقی: سال آینده هواپیما صادر می کنیم
مقام معظم رهبری: نسل جوان همچون جوانان اوایل انقلاب آماده فداکاری است

فرهیختگان:
حساب ذخیره، قلک ارزی دولت
افزایش 83 درصدی برداشت از حساب ارزی
رهبر معظم انقلاب: ملت بزرگ ایران در مقابل زیاده خواهی های استکبار مستحکم خواهد ایستاد

صبح اقتصاد:
نماینده تام الاختیار رئیس جمهور برای حلمسائل صادر کنندگان معرفی شد
هیچ ممنوعیتی برای واردات به کشور وجود ندارد
ثبت نام 450 هزار متقاضی اشتغال در سایت وزارت تعاون

کیهان:
رهبر معظم انقلاب در اجتماع پرشور خانوادههای شهدا و ایثارگران قم: ملت در برابر عربده زورگویان کوتاه نمی آید
گورباچف نسبت به فروپاشی روسیه همانند شوروی هشدار داد
افزایش قیمت برق کمتر از انتظار مردم خواهد بود

گسترش صنعت:
سرمایه گذاری خارجی در ایران طی یک سال گذشته 90 درصد افزایش یافت
ایران در میان 6 کشور برتر جذب سرمایه گذاری خارجی
بازدید رئیس جمهوری ونزوئلا از پروژه صنعتی سازی مسکن در پرند

ملت ما:
آخرین اطلاعات صندوق ذخیره ارزی منتشر شد
46 میلیارد دلار سهم دولت یک میلیارد بخش خصوصی
سردار ساجدی نیا عنوان کرد؛ شناسایی مظنونان در پرونده سرقت مجسمه ها

همشهری:
مقام معظم رهبری: شهیدان، جانبازان و ایثارگران، طلایه داران جبهه حق اند
سهمیه بنزین آبان مثل ماه مهر
ارتقای استاندارد سوخت خودروها از سال آینده

کد مطلب 1175320

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