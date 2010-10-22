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۳۰ مهر ۱۳۸۹، ۹:۲۷

عباس حری در بیمارستان بستری شد

عباس حری در بیمارستان بستری شد

دکتر عباس حرّی به دلیل بیماری ریوی از چند روز پیش در بیمارستان عرفان تهران بستری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر و با مراقبت های پزشکی به عمل آمده و داروهای تجویزشده، نگرانی از وخیم شدن حال این استاد پیشکسوت برطرف شده با این حال تا اعلام نظر پزشکان وی باید در بیمارستان تحت درمان باشد.

استاد عباس حری در حال حاضر هفتاد و چهارمین سال عمرش را سپری می کند. او استاد تمام در رشته علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی و از اعضای هیئت علمی این رسته در دانشگاه تهران است.

حری از اولین دانش آموختگان کتابداری نوین در ایران است و در پیشبرد آموزش و پژوهش در این رشته در کشور تلاش زیادی صرف کرده است. وی به عنوان سردبیر، مدیر مسئول و عضو هیت تحریریه در چندین مجله علمی از جمله اطلاع‌شناسی فعالیت کرده‌ و طراح نظریه اطلاع‌شناسی است.

وی چهار سال پیش به پاس بیش از 40 سال فعالیت مستمر در عرصه فرهنگ و به ویژه ارتقا علم کتابداری در ایران، مورد تقدیر انجمن آثار و مفاخر فرهنگی قرار گرفت.
کد مطلب 1175335

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