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۲۹ مهر ۱۳۸۹، ۱۰:۴۹

رکابزن ایرانی قهرمان مرحله اول تور بین‌المللی مازندران شد

رکابزن ایرانی قهرمان مرحله اول تور بین‌المللی مازندران شد

مرحله اول از تور بین‌المللی دوچرخه سواری مازندران با قهرمانی رکابزنی از ایران پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله اول از هفدهمین دوره تور بین المللی دوچرخه سواری مازندران در مسیر چهار کیلومتری بین ساری - بلوار خزر - ساری با حضور رکابزنان 6 کشور خارجی و 9 تیم داخلی برگزار شد که در پایان سعید یحییی از تیم ترافیک تهران در مکان نخست ایستاد.

در این رده بندی "برونینگ رومن" از ازبکستان و پیام سعدی‌پور از پتروشیمی تبریز عناوین دوم و سوم را از آن خود کردند.

هفدهمین دوره تور بین المللی مازندران در پنج مرحله در این استان پیگیری می شود.

مرحله دوم این تور در مسیر 95 کیلومتری جاده بابلسر دنبال خواهد شد.

کد مطلب 1175337

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