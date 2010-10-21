در گفتگو با مهر عنوان شد: پمپاژ سیالات و هوا از طریق میدانهای مغناطیسی در کشور امکانپذیر شد

میلاد پناهنده مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه نیروی محرکه پمپ مغناطیس از طریق میدانهای مغناطیسی تامین می شود، گفت: پمپ مغناطیسی دارای دو آهن ربای غیر دایم در دو طرف پیستون و یک آهن ربای ثابت در میان پیستون است که با میدانهای مغناطیسی که توسط این سه آهن ربا ایجاد می شود، حرکت رفت و برگشتی ایجاد می کند این امر باعث ایجاد عمل پمپاژ در این دستگاه می شود.



وی قدرت تولید میدان الکتریکی آهن رباهای غیر دایم این دستگاه را 4/1 تسلا و قدرت آهن ربای دایم را 2/1 تسلا ذکر کرد و یاداور شد: سیستم این دستگاه به گونه ای است که یا ایجاد حرکات همزمان قطبهای هم نام باعث پمپ کردن مواد مورد نظر می شود ضمن آنکه برق مصرفی خود را می تواند تولید کند.



مجری طرح با تاکید بر اینکه این دستگاه قادر به پمپاژ انواع مواد است، اظهار داشت: با مکانیزمی که در این دستگاه طراحی شده است می توان انواع سیالات اعم از آب، نفت و حتی گاز و هوا را پمپاژ کرد به گونه ای که به طور همزمان می توان انواع سیالات و گاز را پمپ کرد.



پناهنده با اشاره به هدف اجرایی شدن این پروژه یاداور شد: ایران برای تامین پمپ های مورد نیاز در صنایع نفت و پتروشیمی اقدام به خریداری این پمپ ها از کشورهایی نظیر ایتالیا با قیمتهای گزاف می کند از این رو با اجرایی شدن این پروژه علاوه بر تامین این دستگاه با قیمت 5 میلیون تومان می توان از توانایی های بالای این دستگاه در صنایع مختلف بهره مند شود.



این محقق به کاربردهای این دستگاه اشاره و خاطر نشان کرد: این دستگاه دارای مکانیزم هوشمندی است و می تواند 120 بار در ثانیه فشار مورد نیاز را تامین کند از این رو در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، صنعت تولید برق برای پمپاژ سدها و همچنین در صنایع هلی کوپترسازی به کار می رود.



وی هزینه کم تولید، فاقد صدا بودن، عدم استفاده از برق و سبک بودن را از مزایای این دستگاه نام برد و اضافه کرد: عمر مفید این دستگاه 60 سال است که پس از سپری شدن عمر مفید آن با تعویض آهن ربای آن می توان مجددا از آن استفاده کرد.



پناهنده با بیان اینکه این دستگاه محدودیتی در پمپاژ سیالات و گاز ندارد، گفت: در حال حاضر مذاکراتی با وزارت نفت و شهرداری برای کاربردی کردن این دستگاه در حال انجام است.