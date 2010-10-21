پیروزی مدعیان در شب درخشش "بیل"/ بارسلونا با گلزنی "مسی" صدرنشین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته سوم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا چهارشنبه شب با برگزاری هشت بازی در گروه‌های چهارگانه اول به اتمام رسید که طی آن تیم‌های منچستریونایتد انگلستان، اینتر ایتالیا، بارسلونای اسپانیا، شالکه آلمان و المپیک لیون فرانسه مقابل حریفان خود به برتری رسیدند و سه بازی نیز با نتیجه تساوی به اتمام رسید.

جذاب‌ترین و پرگل‌ترین دیدار شب گذشته بین دو تیم اینتر ایتالیا و تاتنهام انگلستان در ورزشگاه سان سیرو شهر میلان برگزار شد. این دیدار که بیش از 70 هزار تماشاگر داشت در پایان به برتری 4 بر3 تیم اینتر انجامید تا شاگردان رافا بنیتز با هفت امتیاز جایگاه خود را در صدر جدول گروه A مسابقات لیگ قهرمانان اروپا استحکام بخشند.

بازی اینتر و تاتنهام دو نیمه متفاوت داشت. نیمه اول تیم اینتر برتر از میهمان انگلیسی خود ظاهر شد و با درخشش ساموئل اتوئو توانست برتری 4 برصفر را از آن خود کند و با حاشیه امنیتی مناسب به رختکن برود. در این نیمه برای تیم اینتر خاویر زانتی (2)، ساموئل اتوئو (11 - پنالتی و 35) و دژان استانکوویچ (14) گلزنی کردند. بی شک مهمترین اتفاق نیمه اول بازی اخراج "داسیلوا گومز" دروازه‌بان تیم تاتنهام بود که با کارت قرمزی که در دقیقه هشت دریافت کرد، تیمش 82 دقیقه 10 نفره بازی کرد.

"بیل" بهترین بازیکن دیدار اینتر - تاتنهام بود

در نیمه دوم تاتنهام نمایشی متفاوت از نیمه اول داشت و توانست با درخشش "گرث بیل" تا آستانه تغییر نتیجه پیش برود. شاید اگر بازی چند دقیقه دیگر ادامه پیدا می کرد، تاتنهام به تک امتیازی شیرین در ورزشگاه سان سیرو دست پیدا می کرد. چهره شاخص تاتنهام در نیمه دوم گرث بیل 21 ساله بود. این بازیکن ولزی سه بار در دقایق 52، 89 و 90 برای تیم تاتنهام گلزنی کرد.

بارسلونا دیگر تیم پیروز دیدارهای شب گذشته بود که موفق شد در ورزشگاه نیوکمپ شکست 2 برصفر را به تیم کپنهاگن دانمارک تحمیل کند. پاداش این پیروزی خانگی صعود بارسلونا با 7 امتیاز به صدر جدول رده بندی گروه D مسابقات لیگ قهرمانان اروپا بود. برای بارسلونا در مصاف با کپنهاگن، لیونل مسی در دقایق 19 و 90 گلزنی کرد.

دیشب همچنین تیم منچستریونایتد توانست با تک گل دقیقه هفت لوییز نانی از سد بورسا اسپور ترکیه عبور کرده و با هفت امتیاز صدرنشین گروه C مسابقات شود.

- نتایج دیدارهای شب گذشته لیگ قهرمانان اروپا به شرح زیر است:

گروه A:

* اینتر ایتالیا 4 - تاتنهام انگلستان 3

گلها: خاویر زانتی (2)، ساموئل اتوئو (11 - پنالتی و 35) و دژان استانکوویچ (14) برای اینتر و گرث بیل (52، 89 و 90) برای تاتنهام

* توئنته هلند یک - وردربرمن آلمان یک

گل‌ها: تئو جانسن (75) برای توئنته و مارکو آرناتوویچ (80) برای وردربرمن

جدول رده بندی:

1- اینتر ایتالیا 7 امتیاز، 2- تاتنهام انگلستان 4 امتیاز، 3- توئنته هلند 2 امتیاز - تفاضل گل 3-، 4- وردربرمن آلمان 2 امتیاز - تفاضل گل 4-

گروه B:

* لیون فرانسه 2 - بنفیکای پرتغال صفر

گل‌ها: جیمی بریاند (21) و لیساندرو لوپز (51)

* شالکه صفر چهار آلمان 3 - هاپوئل تل آویو یک

گل‌ها: رائول گونزالز (3 و 58) و خوزه مانوئل خورادو (68) برای شالکه و اتی شکتر (90) برای هاپوئل

جدول رده بندی:

1- لیون فرانسه 9 امتیاز، 2- شالکه آلمان 6 امتیاز، 3- بنفیکا پرتغال 3 امتیاز، 4- هاپوئل تل آویو بدون امتیاز

گروه C:

* منچستریونایتد انگلستان یک - بورسااسپور ترکیه صفر

گل: لوییز نانی (7)

* گلاسکو رنجرز اسکاتلند یک - والنسیا اسپانیا یک

گل‌ها: ادو (34) برای گلاسکور رنجرز و ادو (46 - گل به خودی) برای والنسیا

جدول رده بندی:

1- منچستریونایتد انگلستان 7 امتیاز، 2- گلاسکو رنجرز اسکاتلند 5 امتیاز، 3- والنسیا اسپانیا 4 امتیاز، 4- بورسااسپور ترکیه بدون امتیاز