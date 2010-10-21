فروش سلاح به بهانه خطر خیالی/ تجهیزات نظامی اطمینان خاطر نمی آورد

به گزارش خبرگزاری مهر روزنامه القدس العربی درمطلبی با عنوان"قراردادهای بزرگ فروش سلاح برای مقابله با چه کسی" نوشته است: وزارت خارجه آمریکا دیروز از فروش 84 هواپیمای اف 15 و حدود هفتاد بالگرد آپاچی،موشک و ادوات نظامی دیگربه ارزش شصت میلیارد دلار به عربستان خبرداد.

این روزنامه می نویسد: آمریکا از فروش سلاح به کشورهای منطقه دو هدف عمده را دنبال می کند؛افزایش توان نظامی این کشورها برای مقابله با آنچه آمریکا نفوذ ایران می خواند و دیگری شغل آفرینی برای کارگران بیکار ناشی از بحران مالی.

روزنامه عرب زبان می افزاید: وزارت خارجه آمریکا اطمینان غیرمعمولی درعدم اعتراض هم پیمان اسرائیلی اش به این قرارداد دارد و این به سبب مشورتهای گسترده آمریکا با "ایهود باراک" وزیردفاع اسرائیل است.

عدم اعتراض اسرائیل به دو موضوع برمی گردد؛نخست اینکه رژیم صهیونیستی هواپیماهای اف 35 رادارگریز پیشرفته تر از آمریکا دریافت کرده است و این هواپیماها به هیچ کشوری به جزاسرائیل به خاطر حفظ برتری اش در منطقه فروخته نمی شود.

دوم اسرائیل از نبود برخی تجهیزات دراین اداوت نظامی مطمئن است به طوری که این ابزار هرگز اراضی اشغالی را نمی تواند هدف قراردهد موضوعی که سبب شده باراک نسبت به این قرارداد با ابراز اطمینان سخن بگوید.

این روزنامه در ادادمه می نویسد: آمریکا درباره خطرهسته ای ایران بزرگ نمایی می کند و آنرا منتج به مسابقه تسلیحات هسته ای می داند اما ما شاهد مسابقه فروش سلاح متعارف به کشورهای عرب خلیج فارس هستیم به عبارت دیگر آمریکا به طورعمد درموضوع هسته ای ایران بزرگنمایی می کند تا سلاحها وموشکهایش را به این کشورها بفروشد درحالی که به عقیده کارشناسان مسائل نظامی این کشورها قادر به استفاده از این سلاحهای جدید نیستند.

روزنامه مذکور در ادامه بیان داشت: این سلاحها هرگز علیه اسرائیل به کار گرفته نمی شود زیرا برنامه الکترونیکی آن به گونه ای طراحی شده که برای استفاده علیه کشور دیگری است اما به فرض دارا بودن همه ابزار برروی این هواپیماها و دیگر اداوت فروخته شده،این سلاحها اطمینان خاطری برای دارندگان آن به وجود نمی آورد زیرا آمریکا به رغم داشتن بزرگترین ارتش در جهان درعراق و افغانستان عاجز شده است.

روزنامه القدس عربی ادامه می دهد: ما برای حق عربستان در مجهز شدن به سلاحهای جدید احترام قائل هستیم اما بهتر است که این کشور روی موضوعات عربی تکیه کند و دست از انزوای کنونی بردارد و به راهبرد واحدی برای مقابله با زورگویی های اسرانیل بپردازد.

عربستان بهتراست پس از تحقیری که اسرائیل به اعراب بوسیله مذاکرات سازش کرد دست به اقداماتی درحمایت از مردم فلسطین و تلاش برای پایان دادن به محاصره نوارغزه دست زند.منطقی نیست که ایران و ترکیه پرچمدار آرمان فلسطین و مقابله با اسرائیل باشند.

این روزنامه همچنین سیاست کشورهای عربی درافزایش توان نظامی خود برای مقابله ایران را سیاستی وارونه توصیف می کند.