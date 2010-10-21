انقلاب مردم علیه رئیس جمهوری منفور در فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "تاگس اشپیگل" در مطلبی نوشت: فرانسویها یک ملت عجیب و غریب هستند. بیش از سه سال است که مردم فرانسه نیکولا سارکوزی را به عنوان رئیس جمهوری کشورشان انتخاب کرده اند و یک اکثریت در پارلمان این کشور را نیز به او داده اند.

البته با گذشت زمان ملت فرانسه قدرت فرمانرواهای انتخاب شده خود در کاخ الیزه را متزلزل می کنند و اکنون نیز بار دیگر وضعیت یک انقلاب در فرانسه شکل گرفته است.

نویسنده در ادامه با اشاره به برخی تصمیمات سارکوزی در راستای اصلاحات از جمله افزایش سن بازنشستگی که با برخی اعتراضات همراه بوده است نوشت: اما سارکوزی یک مسئله دارد. اگر این روزها رانندگان کامیونها اتوبانها را مسدود کرده اند و اعتصاب کنندگان ارائه بنزین در جایگاههای سوخت را تعطیل کرده اند، به صورت محدود تنها به قانون اصلاحات سارکوزی در مسئله بازنشستگی مربوط نیست. البته این تصمیم در بین مردم منفور است اما منفورتر از این قانون خود سارکوزی است.

نویسنده در ادامه نوشت: بسیاری عوامل در شکل گیری این اعتراضات و دلسردی روزافزون مردم فرانسه از رئیس جمهوری کشورشان سهم داشتند.

در ادامه به وضعیت آشفته کشور فرانسه تحت ریاست جمهوری سارکوزی اشاره شده و آمده است: اقتصاد این کشور رشد بسیار کندی داشته است. وضعیت افتضاح بیکاری جوانان در این کشور نیز تغییری نداشته است. در چنین وضعیتی سارکوزی نیز از بار مسئولیت خود شانه خالی می کند.

در ادامه این مطلب نویسنده خاطر نشان کرد که شاید فرانسویها بتوانند خشم خود را درباره محدودیت های مادی در زندگیشان سرکوب کنند اما کاسه صبرشان از جریانات ولخرجیهای حزب حکومتی که با سارکوزی نیز در ارتباط است لبریز شده است.

