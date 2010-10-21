اعزام حجاج آذربایجان شرقی از 15 آبان آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی رستمی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران از آمادگی فرودگاه تبریز برای اعزام حجاج بیت‌الله‌الحرام برای انجام اعمال حج تمتع خبر داد و گفت: حجاج از 15 آبان سال جاری به مدت یک هفته به سرزمین وحی مشرف می‌شوند.

وی افزود: برنامه بازگشت حجاج نیز پس از یک ماه و طی یک هفته صورت خواهد گرفت.

رستمی خاطر نشان کرد‌: ‌شرکت هواپیمایی هما طی 10 پرواز و با استفاده از هواپیماهای پهن‌پیکر نقل و انتقال حجاج را بر عهده دارد و تلاش زیادی شده است تا با برنامه‌ریزی منسجم هیچ تاخیری در پروازها صورت نگیرد.

وی اظهار داشت:‌در صورت تاخیر در پروازها مسئولان مربوطه موظف خواهند بود تا خدمات پیش‌بینی شده قانونی را برای مسافران ارائه دهند و در صورت طولانی شدن تاخیر امکانات استراحت نیز برای مسافران فراهم می‌شود.

مدیر کل فرودگاه‌های آذربایجان شرقی گفت: علاوه بر اعزام حجاج آذربایجان شرقی از طریق فرودگاه بین‌المللی تبریز، این فرودگاه در زمینه انتقال حجاج آذربایجان غربی نیز آمادگی داشت که عملیات نقل و انتقال حجاج آذربایجان غربی با توجه به آمادگی فرودگاه ارومیه از این فرودگاه صورت خواهد گرفت.