7 میلیون راس دام در کشور مایه کوبی شد

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، محسن دستور صبح پنجشنبه در جریان بازدید از روند ساخت کشتارگاه صنعتی خوی افزود: این تعداد در قالب اجرای مرحله دوم واکسیناسیون تب برفکی در کشور واکسینه شده اند.

وی از مهار و کنترل بیماری تب برفکی در کشور خبر داد و بیان داشت: با اجرای طرح جامع کنترل بیماری تب برفکی هم اکنون روزانه کمتر از سه کانون تب برفکی در کشور گزارش می شود.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور در ادامه اظهار داشت: تعداد کانونهای این بیماری نسبت به اوایل امسال کاهش یافته است.

محسن دستور در جریان سفر به آذربایجان غربی از کشتارگاه صنعتی خوی به عنوان یکی از مجهزترین کشتارگاه صنعتی آذربایجان غربی که مراحل نهایی احداث را طی می کند، بازدید کرد.

ظرفیت روزانه این کشتارگاه صنعتی 500 راس دام سبک و 200 راس دام سنگین بوده که مجموع سرمایه گذاری برای ساخت و تجهیز مجتمع کشتارگاه صنعتی خوی 40 میلیارد ریال است .

این مجتمع به مساحت 1.5 هکتار و در زیربنای شش هزار مترمربع ساخته می شود که واحد نگهداری دام، سامانه کشتار و آلایش، دو واحد بسته بندی گوشت و دو واحد سردخانه از بخش های مجتمع کشتارگاه صنعتی است.

پس از بهره برداری بیش از 30 درصد فرآورده های گوشتی این مجتمع بسته بندی شده و به خارج از کشور صادر خواهد شد.

با بهره برداری از این مجتمع برای 110 نفر فرصت شغلی مناسب فراهم خواهد شد.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور همچنین در جریان سفر به آذربایجان غربی از طرحهای عمرانی شهرستانهای سلماس، مهاباد و ماکو بازدید می کند.