  1. استانها
  2. گلستان
۲۹ مهر ۱۳۸۹، ۱۴:۴۷

دو طرح راه و ترابری در شرق گلستان بهره برداری شد

دو طرح راه و ترابری در شرق گلستان بهره برداری شد

گرگان - خبرگزاری مهر: دو پروژه عمرانی بهسازی و آسفالت راه روستایی شهرستان کلاله در شرق استان با اعتبار چهار میلیارد و 900 میلیون ریال به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر در گرگان، اصغر خسروی رئیس راه و ترابری کلاله صبح پنجشنبه در حاشیه اجرای این طرحها گفت: بهسازی و آسفالت روستایی یل چشمه به طول 2.5 کیلومتر و بهسازی و آسفالت آنتنی قوشه سو به طول 4.5 کیلومتر از محل اعتبارات ملی از پروژه های خاتمه یافته در این شهرستان است.

وی مجموع طول پروژه های فوق را 7 کیلومتر اعلام کرد و افزود: تسهیل در امر تردد و رونق بخشیدن به بخش کشاورزی و اقتصادی به خصوص مناطق محروم در شرق استان از دلایل آسفالت راههای روستایی فوق بوده است.
 
گلستان بیش از پنج هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.
کد مطلب 1175386

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها