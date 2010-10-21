دو طرح راه و ترابری در شرق گلستان بهره برداری شد

به گزارش خبرگزاری مهر در گرگان، اصغر خسروی رئیس راه و ترابری کلاله صبح پنجشنبه در حاشیه اجرای این طرحها گفت: بهسازی و آسفالت روستایی یل چشمه به طول 2.5 کیلومتر و بهسازی و آسفالت آنتنی قوشه سو به طول 4.5 کیلومتر از محل اعتبارات ملی از پروژه های خاتمه یافته در این شهرستان است.

وی مجموع طول پروژه های فوق را 7 کیلومتر اعلام کرد و افزود: تسهیل در امر تردد و رونق بخشیدن به بخش کشاورزی و اقتصادی به خصوص مناطق محروم در شرق استان از دلایل آسفالت راههای روستایی فوق بوده است.

گلستان بیش از پنج هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.