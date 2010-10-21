به گزارش خبرنگار مهر در قم، نشست تخصصی تحلیل و بررسی مجموعه تلویزیونی ملکوت با حضور محمد رضا آهنج، کارگردان؛ محسن شایانفر، تهیه کننده و نادر وحید، نویسنده مجموعه تلویزیونی ملکوت که ماه رمضان امسال از شبکه دو سیما پخش شد و جمعی از کارشناسان حوزه دین و رسانه و طرح و برنامه صدا و سیما و در تالار اندیشه مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما برگزار شد و طی این نشست نقاط و ضعف و قوت این سریال بازگو شد.
برگزاری جلسات نقد و بررسی به غنا و کیفیت فیلمهای آینده کمک میکند
دبیر این جلسه در ابتدا هدف و فلسفه برگزاری این نشست را تقویت و ارتقای تصویرسازی آموزههای دینی در رسانه یا به عبارتی تقویت روند تولید فیلمها و سریالهای دینی در رسانه دانست و افزود: ما اینجا ننشستهایم تا سریال ملکوت را به نقد بگذاریم و نقاظ ضعف آن را بیان کنیم چرا که از زمان پخش آن گذشته است.
دکتر ابراهیم شفیعی ادامه داد: ما به این دلیل این جلسه را ترتیب دادهایم تا این روند مبارکی که در رسانه در خصوص ساخت فیلمهای دینی و ماورایی شروع شده است را ارتقا دهیم و تقویت نماییم تا در آینده و در ایامی مانند ماه مبارک رمضان و یا ایام ماه محرم، سریالهایی با غنا و کیفیت بهتری به مخاطبان از سوی رسانه تلویزیون عرضه شود.
وی بیان داشت: از قبل از ماه رمضان کارگروهی در مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما به منظور بررسی سریال ملکوت تشکیل شد که در طول ماه رمضان نیز جلسات متعددی در زمینه بررسی این سریال برگزار شد و نهایتا نتایج این جلسات در قالب جزوهای چاپ و ارائه گردید و امروز نیز بنا بر این است تا با حضور صاحب نظران، کارشناسان دینی و عوامل مجموعه جلسهای تشکیل و ماحصل نشستهای قبلی با حضور عوامل تهیه و تولید سریال به بحث و گفتگو گذاشته شود تا کار نتیجه بهتری را به دنبال داشته باشد.
فیلمنامه اولیه ملکوت در قالب طنز بود
تهیه کننده مجموعه تلویزیونی ملکوت نیز در این جلسه، برگزاری نشستهای نقد نظری و اجرایی مجموعههای تولیدی را نقطه قوت دانست و در خصوص فیلمنامه این مجموعه بیان داشت: فیلمنامه ابتدایی از سه سال قبل توسط احمد رضا معتمدی نوشته شده بود که قالب اولیه آن نیز طنز بود و بنده بعد از خواندن آن حس خاصی به این فیلمنامه پیدا کردم و تصمیم بر آن شد تا متن در ماه رمضان به دلیل آمادگی افراد برای شنیدن احادیث و مسائل مذهبی به خاطر فضای معنوی ای که در این ماه وجود دارد در قالب یک سریال به تصویر کشیده شود که بتواند تأثیر مناسبی در جامعه داشته باشد.
محسن شایان فر در این خصوص ادامه داد: محور این فیلم آخرت بود و در جلسه مشترکی با حضور سید مجید میر میران، علیرضا افخمی و نادر وحید تصمیم بر آن شد تا فیلمنامه بازنویسی شود و فقط مبحث آخرت به روز تر مطرح شود که بالاخره کار بازنویسی فیلمنامه با تأخیر انجام شد و عملا فیلم برداری از هشتم خرداد ماه کلید خورد و فرصت به قدری کم بود که همزمان سه کار نوشتن فیلمنامه، فیلمبرداری و پخش فیلم انجام میگرفت و کل کار در سه ماه و ده روز اتفاق افتاد.
ملکوت در زمان پخش در بالاترین سطح استقبال قرار گرفت
وی استقبال از این مجموعه تلویزیونی را با توجه به آمارهای نظرسنجی مطلوب عنوان کرد و گفت: خوشبختانه این سریال در بالاترین سطح استقبال مخاطبان قرار گرفت و این نشان میدهد که جامعه ما تشنه بازگو کردن مسائل دینی است و تنها کاری که باید انجام شود این است که بدانیم با چه راهکاری این انتقال مفاهیم بهتر صورت میگیرد و اثرات بیشتری بر جامعه خواهد داشت.
قم - خبرگزاری مهر: ابراهیم شکوری گفت: وجود مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما یکی از ظرفیتهای بالقوه برای ارتقای سطح تولیدات مذهبی رسانه است و دست اندرکاران باید قبل از تولید فیلم و سریال از آن استفاده کنند که البته تابحال از این پتانسیل بهره برداری درستی نشده است.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، نشست تخصصی تحلیل و بررسی مجموعه تلویزیونی ملکوت با حضور محمد رضا آهنج، کارگردان؛ محسن شایانفر، تهیه کننده و نادر وحید، نویسنده مجموعه تلویزیونی ملکوت که ماه رمضان امسال از شبکه دو سیما پخش شد و جمعی از کارشناسان حوزه دین و رسانه و طرح و برنامه صدا و سیما و در تالار اندیشه مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما برگزار شد و طی این نشست نقاط و ضعف و قوت این سریال بازگو شد.
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