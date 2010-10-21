بزرگترین معامله تسلیحاتی جهان ؛ اعراب موتور توسعه اقتصاد آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، فایننشال تایمز در گزارشی نوشت: قرار است که آمریکا امروز چهارشنبه از قرارداد فروش تسلیحات به عربستان سعودی به میزان بیش از 60 میلیارد دلار خبر دهد که این بزرگترین معامله تسلیحاتی ایالات متحده در طول تاریخ است.

این ابلاغیه رسمی توسط دولت "باراک اوباما" چند هفته پس از رایزنی با کنگره آمریکا و رژیم صهیونیستی اعلام می شود.

به نوشته فایننشال تایمز، این معامله تسلیحاتی شامل فروش 150 جنگنده اف 15 و همچنین فروش دهها بالگرد آپاچی و بلاک هاکس عربستان سعودی است و احتمالا مدرنیزه کردن نیروی دریایی و موشکهای دفاعی این کشور را شامل می شود.

همچنین در پی گفتگوهای "رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا و "ایهود باراک" وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، واشنگتن موافقت خود را برای در نظر گرفتن دغدغه های تل آویو و محدود کردن قابلیت های جنگنده اف 15 اعلام کرد.

مقامات رژیم اسرائیل ابراز نگرانی کردند که دولت باراک اوباما با فروش جنگنده های پیشرفته اف 15قابلیت نظامی و منطقه ای این رژیم را تضعیف خواهد کرد و به همین منظور دولت آمریکا برای کاهش نگرانی رژیم اسرائیل از قرار دادن سامانه تسلیحاتی دوربرد بر روی جنگنده های پیشرفته اف 15 خودداری کرد.

بزرگترین قرارداد پنتاگون با یک کشور خارجی در حالی مطرح می شود که تحلیلگران نظامی بر این اعتقادند فروش جنگنده هایی به عربستان سبب تقویت کشورهای عربی در مقابله با ایران خواهد شد.

در همین حال "آنتونی کردزمن" از مرکز تحقیقات استراتژیکی می گوید آمریکا تلاش دارد تا بزرگترین مانع و محدودیت را برای ایران به وجود آورد . بنابراین فروش این جنگنده ها به عربستان به مراتب قدرت این کشور در مقابل ایران را افزایش می دهد.

آمریکا در حالی از تصویب قرارداد فروش 60 میلیارد دلار جنگ افزار به عربستان سعودی خبر می دهد که این کشور با افزایش کسری بودجه در آستانه برگزاری انتخایات میان دوره ای کنگره مواجه است و بزرگترین قرارداد تسلیحاتی تاریخ می تواند ایالات متحده را از رکود اقتصادی نجات دهد.

همچنین ارزش قراردادهای نظامی آمریکا با کشورهای خلیج فارس برای چهار سال آینده 122 میلیارد و 880 میلیون دلار تخمین زده شده است و احتمال می رود که این قراردادها دولت باراک اوباما را از غوطه ور شدن در سراشیبی سقوط نجات دهد.