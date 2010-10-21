11 هزار زندانی جرائم غیرعمد محبوس هستند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان ، سید اسدالله جولایی شب چهارشنبه در جشن گلریزان در سالن عماد کرمان اظهارداشت: 11 هزار زندانی جرایم غیر عمد در زندانهای کشور وجود داد که از این تعداد زندانی جرائم غیر عمد چهار هزار و 590 نفر محکومین مالی، سه هزار و هفت نفر مهریه، دو هزار و 743 نفر دیه و 927 نفر زندانی عدم پرداخت نفقه هستند.

وی یادآورشد: متاسفانه تعداد محکومین مهریه و محکومین مالی در کشور در حال افزایش است و با توجه به بالا رفتن میزان طلاق در کشور ضرورت آموزش توسط ارگانهای فرهنگ ساز به ویژه شوراهای فرهنگ عمومی استانها احساس می شود.

وی تصریح کرد: ستاد دیه کشور برای آزادی زندانیان دیه و محکوم مالی 128 میلیارد تومان نیاز دارد که از مجموع 200 جشن گلریزان سراسر کشور 12 میلیارد تومان کمک جمع آوری شده است و 28 میلیارد تومان نیز با هماهنگی با بانکها به صورت تسهیلات قرض الحسنه به زندانیان پرداخت شده است و بقیه این مبلغ را ستاد دیه با کمکهای دولت که شخص رئیس جمهور 50 میلیارد تومان اختصاص دادند و از محل گذشت شاکیان و کسب رضایت از خانواده قربانیان و کمک نهادهایی چون کمیته امداد نیز مقادیری کمک شده است.

وی افزود: یکی از منابعی که همیشه ستاد دیه روی آن حساب باز می کند کمکهای مقام معظم رهبری است که اولین کمک را ایشان انجام می دهند و به شدت نیز بحث نیازهای ستاد دیه را پیگیری می کنند.

جولایی اضافه کرد: آمار کل شهدای کشور ما از خرداد 42 تا شهدای جنگ و دیگر شهدا 250 هزار نفر است در حالی که در طی همین 30 سال بعد انقلاب 800 هزار نفر در اثر تصادفات کشته شده اند، 436هزار نفر راننده روانه زندانها شدند و این کوتاهی مسئولین را در بحث آموزش و پیشگیری می رساند که در همین راستا ستاد دیه کشور به شدت مصر است با پیشگیری و برنامه های پیشگیرانه ورودی به زندانها را کم کند.

وی افزود: در نمونه برداری که از یک جمعیت از رانندگان زندانی شده از هزار و 992 زندانی بیش از 50 درصد آنان گواهی نامه نداشتند و 80 درصد این رانندگان بیمه نامه نداشتند لذا ستاد دیه پس از مدتها موفق شد بیمه شخص ثالث را در سال 87 با کمک مجلس تصویب کند و همزمان با این قانون در حوزه آموزش و فرهنگ سازی برای کاهش تلفات و کم شدن زندانیان دیه تلاش می کنیم.

وی خواستار توجه ویژه استاندار و شورای فرهنگ عمومی استان کرمان به بحث آموزش شد و افزود: نباید دست روی دست بگذاریم و مردم در اثر ناآگاهی یا بی توجهی مسئولین لطمه ببینند ستاد دیه وظیفه اش را جمع آوری کمک نقدی برای کمک به زندانیان نیازمند نمی داند بلکه وظیفه اصلی ما کنترل ورودی زندانها برای محکومین مالی یا تصادفات است.

جولایی خاطر نشان کرد: دو هزار و 584 زندانی دیه نیازمند 104میلیارد تومان هستند تا آزادی را حس کنند که در این راستا با کمک دولت و منابع ستاد دیه موفق شدیم در سال 88 حدود هزار و 500 نفر را با پرداخت 35 میلیارد تومان از زندان آزاد کنیم و راهی خانه هایشان کنیم.

مدیرعامل ستاد دیه کشور یادآورشد: حداکثر بدهکاران دیه در کشور سه هزار و 400 نفرهستند که باید با کمک همین جشنهای گلریزان و خیرین بایست نسبت به آزاد سازی آنان و کاهش آسیبهای روحی به این زندانیان و خانواده هایشان قدم برداشت.

