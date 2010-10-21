به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش که با عنوان"الحج وحدة وجهاد" برگزار می شود، هشت سخنرانی طی دو نشست ارائه خواهند شد.

در افتتاحیه این سمینار که به ریاست شیخ احمد العمری عضو الجماعه الاسلامیه لبنان- سنی برگزارخواهد شد، سید محمد حسین رئیس‌زاده رایزنى فرهنگى جمهوری اسلامی ایران در لبنان و شیخ احمد زین رئیس شورای مرکزی تجمع علمای مسلمین لبنان سخنرانی می کنند.

همچنین شیخ ابراهیم المصری، دبیرکل الجماعه الاسلامیه لبنان- سنی با عنوان"حج همایش سالانه امت"؛ حجت الاسلام و المسلمین محمد یزبک وکیل شرعی مقام معظم رهبری در لبنان و عضو شورای حزب‌الله- شیعی تحت عنوان"حج پل ارتباط تمدنی مسلمانان با یکدیگر"، حجت‌الاسلام و المسلمین علی خازم عضو هیئت امنای تجمع علمای مسلمین لبنان- شیعی تحت عنوان"حج و قضایای اقلیت‌های اسلامی در دنیا" سخنرانی می‌کنند.

در نشست دوم که تحت عنوان"الحج معلم التضحیة والفداء" به ریاست حجت‌الاسلام محمد عمرو عضو تجمع علمای مسلمین- شیعی برگزارمی شود، شیخ ماهر حمود امام جمعه و جماعت مسجد قدس در صیدا- سنی تحت عنوان"حج و فرهنگ شهادت و ایثار"؛ شیخ هشام خلیفه مفتی و قاضی شرعی- سنی تحت عنوان"جنبه معنوی حج"؛ شیخ عبدالله حلاق مدیر مرکز مطالعات تجمع علمای مسلمین لبنان- سنی تحت عنوان"نقش حج در قضیه فلسطین" سخنرانی خواهند کرد.