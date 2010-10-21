به گزارش خبرنگار مهر در قم، حمید مکارم شامگاه چهارشنبه در دیدار تعدادی از اعضای پارلمان آلمان و سفیر کشور آلمان در تهران با اعضای هیئت علمی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی که در این موسسه برگزار شد در سخنانی با بیان اینکه قم شهر مهمی است و چند ساعت وقت برای آشنایی و شناخت مؤسسات، علما و جنبههای مختلف آن کافی نیست، اظهار داشت: موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) از قویترین موسسات آموزشی و پژوهشی در قم است.
وی اظهار داشت: هم اکنون 400 موسسه آموزشی پژوهشی در قم وجود دارد و پیشنهاد میشود کسانی که میخواهند در آلمان در زمینه مباحث مربوط به اسلام شناسی و شیعه شناسی تحقیقات و کارهای عملی انجام دهند با این موسسهها ارتباط برقرار کنند.
مکارم با بیان اینکه متأسفانه کشورهای غربی تحلیل درستی از انقلاب اسلامی و همچنین خاورمیانه ندارند خاطرنشان کرد: برای شناخت بهتر تحولات منطقه باید فرهنگ اسلامی و شیعی را از نزدیک شناخت.
وی همچنین تصریح کرد: هر کسی که میخواهد تصور درستی از انقلاب اسلامی داشته باشد باید از شهر قم دیدن کند چرا که قم خاستگاه انقلاب اسلامی است و امام خمینی(ره) هم در این شهر بزرگ شده است.
مکارم عنوان کرد: هر محقق و دانشجوی خارجی که قصد تحقیق در حوزه اسلام را داشته باشد، این آمادگی در قم وجود دارد و شرایط برای ادامه تحصیل دانشجویان علاقمند در قم فراهم است.
رئیس نمایندگی دفتر وزارت امور خارجه در قم ابراز داشت: قم مذهبیترین شهر ایران است و در عین حال در مراکز علمی و دینی آن براحتی تریبون در اختیار اندیشمندان جهان قرار میگیرد تا بتوانند تفکرات خود را ارائه کنند.
گفتگو با جهان اسلام ضروری است
در ادامه این دیدار گاتووایلر از حزب دمکرات مسیحی و نماینده مجلس آلمان نیز در سخنانی با بیان اینکه ما مهم معتقدیم کسی که میخواهد ایران را بشناسد باید به قم سفر کند، افزود: ما در پارلمان آلمان از طریق کمیسیونهای فرهنگی خارجی مباحث فرهنگی جهان را از طرق مختلف دنبال میکنیم.
وی افزود: ما برای گفتگو با جهان اسلام اهتمام جدی داریم و این امر را بسیار ضروری میدانیم.
نماینده مجلس آلمان عنوان کرد: در حال حاضر همکاریهای فرهنگی بین آلمان و ایران وضع مساعدی ندارد و به همین دلیل پس از بحثهای فراوان در این خصوص تصمیم گرفتیم به ایران و شهر قم سفر کنیم.
گاتووایلر گفت: سفر به قم وظیفه ما بود تا بگوییم به رغم همه مسائلی که میتواند ما را از هم جدا کند آمادهایم تا مطالب بسیاری از شما فرا بگیریم و این مطلب نیز تنها یک تعارف نیست بلکه ما آنرا به عنوان یک نیاز نگاه میکنیم.
وی در ادامه با اهدای کتاب گوته به آیت الله کعبی اظهار داشت: گوته این کتاب را 250 سال قبل با استفاده از تأثیرات حافظ نوشته است تا همه شرق و غرب به این شناخت برسند که نمیشود شرق و غرب را از هم جدا کرد.
وی ابراز داشت: در آلمان خیلی بیشتر از آنچه که تصور میشود به دین و مذهب پرداخته میشود.
وی با بیان اینکه عدم گفتگو یک عامل فلج کننده است، افزود: هم اکنون در همه دانشگاههای بزرگ آلمان الهیات و معارف مسیحی تدریس میشود و علوم اسلامی نیز از اوایل قرن 19 میلادی از برنامهها و دروس قطعی و اجباری همه مدارس و دانشگاههای عالی بود.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در قم با بیان اینکه 400 موسسه آموزشی و پژوهشی در قم فعالیت میکند از آمادگی همکاری این موسسات با مراکز علمی دیگر کشورها خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حمید مکارم شامگاه چهارشنبه در دیدار تعدادی از اعضای پارلمان آلمان و سفیر کشور آلمان در تهران با اعضای هیئت علمی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی که در این موسسه برگزار شد در سخنانی با بیان اینکه قم شهر مهمی است و چند ساعت وقت برای آشنایی و شناخت مؤسسات، علما و جنبههای مختلف آن کافی نیست، اظهار داشت: موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) از قویترین موسسات آموزشی و پژوهشی در قم است.
نظر شما