50 کشتارگاه صنعتی در کشور احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ماکو، محسن دستور صبح پنجشنبه در جریان بازدید از تونلهای ضد عفونی وسائط نقلیله در مرز بین المللی بازرگان ماکو با اشاره به فعالیت بیش از 300 کشتارگاه سنتی در سطح کشور بیان داشت: با ساخت تدریجی کشتارگاههای صنعتی، کشتارگاههای سنتی تعطیل شده و طرح تجمیع کشتارگاهها اجرا خواهد شد.

وی از آماده بهره برداری شدن 10 کشتارگاه صنعتی تا پایان امسال خبر داد و بیان داشت: هم اکنون 48 کشتارگاه صنعتی دام، 220 کشتارگاه صنعتی طیور و 320 کشتارگاه سنتی دام در کشور وجود دارد.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به واردات 40 هزار تن گوشت قرمز و شش هزار تن گوشت مرغ در سالجاری به کشور از برزیل، استرالیا و هند، اظهار داشت: امسال 40 درصد واردات گوشت قرمز و مرغ نسبت به سال گذشته افزایش یافته تا قیمت گوشت در کشور تعدیل و کاهش یابد.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور در جریان سفر خود به آذربایجان غربی از واحد کشتارگاه صنعتی خوی و قرنطینه مرزی بازرگان بازدید کرد.

محسن دستور در ادامه سفر خود به آذربایجان غربی از اداره کل دامپزشکی استان بازدید می کند.