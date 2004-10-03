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۱۲ مهر ۱۳۸۳، ۱۵:۴۸

كتاب نگاهي قرآني به فشار رواني منتشر شد

كتاب «نگاهي قرآني به فشار رواني» تاليف اسحاق حسيني كوهساري از سري كتاب‌هاي كانون انديشه جوان مي‌باشد كه توسط سازمان چاپ و انتشارات پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامي به چاپ رسيد.

به گزارش خبرنگار گروه دين وانديشه خبرگزاري "مهر" ، اين كتاب از چهار فصل به شرح زير تشكيل شده است : فصل اول: شناخت فشار رواني ؛ فصل دوم: انگيز و فشار رواني ؛ فصل سوم: عوامل فشار رواني ؛ و  فصل چهارم: راهكارهاي مقابله با فشار رواني.

در پيشگفتار اين كتاب آمده است : روزگار ما زمانة فروريختگي مرزها و آشوب ‌زدگي ذهن‌هاست. در فزايندگي بي‌امان داده‌هاي هوش بشري، هر گمانه‌اي به ترازوي نقد سنجيده مي‌شود و هر نگره ‌اي به مواجهه با عرصه‌هاي دگرگون شوندة فهم مي‌رود.
اين، همة نقشي است كه پرسمان‌هاي مهم فكري در آينه جهان جديد وامي‌نمايند. در اين ميان، جامعه ما، ايستاده بر فراز استوارترين بنيادهاي ديني و آييني، به درنگي ژرف‌تر در حافظة تاريخي خويش نيازمند است تا زواياي پنهان سنت و بسترهاي آشكار حركت عصري خود را ديده‌ورانه تماشا كند. گذر از پيچ و تاب‌هاي راه دشواري كه فراپيش ماست، آسان نيست. بي‌گمان، تنها رويكرد دانشورانة صاحبان خرد به ساحت‌هاي گوناگون وجود آدمي است كه هنجارهايي نو مي‌زايد و دريچه‌هايي تازه مي‌گشايد.

 

کد مطلب 117541

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