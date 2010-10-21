40 درصد حجاج آذربایجان شرقی بالای 60 سال دارند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مرتضی آقایی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران افزود: با توجه به عدم اعزام مسافران مسن در سال های گذشته به دلیل شیوع بیماری آنفولانزا ، ضریب سنی مسافران در سال جاری بالا رفته و با تشکیل گروه های یاوران حج درصدد مشارکت دهی خود مسافران در امور کاروان ها هستیم.

وی با بیان اینکه از 15 آبان اعزام حجاج آغاز می شود، اظهار داشت: در سال جاری چهار هزار و 600 نفر در قالب 30 کاروان از این استان به حج اعزام می شوند.

آقایی خاطرنشان کرد: علاوه بر آزمایش های لازم صورت گرفته برای مسافران حج استان جلسات آموزشی و فرهنگی هم برای حجاج برگزار شده و هشدارهای لازم در خصوص حمل مواد اعتیاد آور داده شده است.

مدیر حج و زیارت استان بر ضرورت نهادینه شدن فرهنگ حج در جامعه تاکید کرد و گفت: در این صورت بسیاری از مشکلات فرهنگی و اجتماعی مرتفع می شود.

وی کاهش نیروهای خدماتی کاروان ها را نیز در راستای کاهش زمان منتظران حج عنوان و خاطر نشان کرد: با روند فعلی 17 سال طول می کشد تا کسانی که ثبت نام کرده اند به حج اعزام شوند.

همچنین جانشین دبیر شورای هماهنگی مواد مخدر آذربایجان شرقی در این نشست با اشاره به اینکه هیچ گونه مواد مخدری از مسافران حج عمره سال جاری استان، از فرودگاه تبریز کشف نشده اظهار داشت: عواقب کشف مواد مخدر از حجاج در داخل کشور جلوگیری از سفر و در عربستان برخورد شدید و زندان با شرایط نامناسب است.