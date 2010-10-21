شبکه تلویزیونی "تی وی 3" مالزی جریمه شد

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از مطبوعات مالزی ، این شبکه به جرم پخش آگهی توهین آمیزی درباره عید فطر امسال محکوم به پرداخت بالاترین میزان جریمه یعنی 50 هزار رینگیت (هر رینگیت معادل 360 تومان) شده است.



طبق نظر کمیسیون ارتباطات و چندرسانه ای مالزی این آگهی به "تحقیر و توهین" به دین اسلام پرداخته است.

شبکه "تی وی 3" پخش این آگهی را به دلیل اعتراض بینندگان خود اندکی پیش از عید فطر امسال متوقف کرد.

تلفیق نمادهای مسیحیت (از جمله بابانوئل) با آیینهای اسلامی در این آگهی تبلیغاتی باعث اعتراض مخاطبان شده بود.