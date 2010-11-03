به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، کمبود این امکانات و محرومیت از برخی ورزشها درحالی است که نیمی از جمعیت حدود 1.7 میلیون نفری گلستان را بانوان تشکیل می دهند.

بانوان گلستانی و گرگانی درحالی از برخی ورزشها مانند دوچرخه سواری محروم هستند که این طرح در برخی نقاط کشور مانند کرج، اصفهان، مشهد و ...مکانهای خاصی برای ورزش بانوان ایجاد شده است.

یک عضو شورای شهر گرگان در این زمینه گفت: بررسی شاخصهای مختلف اجتماعی و نگاهی اجمالی به سرانه های شهرسازی در شهرهای مختلف کشور بخوبی نشانگر این واقعیت است که بانوان ایرانی در مقایسه با آقایان با وجود اقدامات موثر انجام شده در طی سالهای اخیر باز هم از سرانه و امکانات بسیار کمتری در بهره گیری از فضاها و امکانات ورزشی و تفریحی برخوردار هستند.

عبدالرضا چراغلی افزود: دختران و زنان گرگانی نیز از شرایط عمومی کشور مستثنی نبوده و با وجود جمعیتی برابر با آقایان از امکانات تفریحی و ورزشی بسیار کمتری برخوردار هستند.

وی افزود: به همین منظور شهرداری گرگان هم با عنایت به توصیه ها و هشدارهای کارشناسی مبنی بر بالا بودن آمار افسردگی در بخشهایی از جامعه بر آن شد تا شرایط پر نشاط ورزش دوچرخه سواری را برای عموم شهروندان فراهم آورد که این مرکز همزمان با سالروز ولادت امام رضا (ع) افتتاح شد.

عکس تزئینی است

وی عنوان کرد: این امکانات با سرمایه گذاری بخش خصوصی و سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری گرگان راه اندازی شد اما متاسفانه پس از ساعاتی تعطیل شد.

چراغعلی بیان داشت: براستی این پرسش مطرح است آیا بانوان به عنوان نیمی ازجمعیت این مرز و بوم، اجازه دارند در فضای آزاد با پوشش اسلامی و رعایت شئونات، ورزش کنند یا خیر؟.



وی افزود: آیا نمی شود به دنبال راه حل منطقی باشیم که شهروندان را با قرار دادن در فضایی پر نشاط حتی زمینه رویکرد بیشتر و بهتر قشر جوان را به مبانی دینی فراهم نمائیم.

این عضو شورای شهر گرگان یادآور شد: ما باید تکلیف خود را در مقابل نیازهای شهروندان مشخص کنیم.

وی گفت: امید است دستگاه های متولی در گرگان و گلستان ضمن پاسخگویی به افکار عمومی در صدد برآیند تا با اقدامات موثر و پیش بینی تدابیر شرعی و قانونی لازم شور و نشاط را به جامعه ورزش دوست بانوان گرگانی هدیه نمایند.



این عضو شورای شهر گرگان بیان داشت: از سال گذشته طرحی ویژه جهت ایجاد فضای ورزشی و تفریحی مناسب برای بانوان گرگانی در پارک النگدره تهیه و مراتب این آمادگی در جلساتی به مقامات مسئول اعلام شد تا شرایطی را فراهم نمایند که شهرداری بتواند محلی مناسب و امن را جهت فعالیتهای ورزشی زنان و دختران گرگانی فراهم آورد.

چراغعلی عنوان کرد: به همین منظور هم بودجه مناسبی در اعتبارات شهرداری گرگان پیش بینی شد اما متاسفانه این پیشنهاد با سکوت و عدم پاسخ مناسب مقامات مسئول روبرو شد و شاهد آن بودیم که این اعتبار در این ردیف هزینه نشد و در پایان سال در سایر ردیفهای عمرانی شهرداری هزینه شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، طرح احداث پارک ویژه ورزش بانوان از سالهای گذشته در بسیاری از مناطق مختلف کشور اجرا شد و نیاز است تا مسئولان گلستان نیز با اجرای این طرح، زمینه را برای توسعه ورزشهای همگانی برای بانوان در استان بیشتر فراهم کنند.

بی شک با اجرای این طرح ورزشی، برخی از مشکلات و محدودیتهای فراروی ورزش بانوان برداشته خواهد شد.