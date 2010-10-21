کتاب "کودک، نوجوان و معنویت" نقد و بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، این نشست چهارشنبه شب با حضور دکتر باقر غباری‌ بناب نویسنده اثر، رویا راقبیان دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی و دکتر احمد به‌پژوه دانشیار روانشناسی برگزار شد.

دکتر باقر غباری در ابتدای این نشست گفت: در دو دهه گذشته خلاء کمبود کتاب در حوزه معنویت برای قشر نوجوان به شدت نشان داده شده و نیاز به توجه دارد.

وی افزود: این کتاب با تعریفی خاص از معنویت و ابعاد آن آغاز می شود و تا فصل نهم که آخرین فصل از کتاب است نظریه ها و راهکارهای مختلفی را نشان می دهد.

عضو هیئت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ادامه داد: بسیاری از اختلالات در سنین کودکی و منفی نگری برخیها به معنویت سبب شد جوانان به بزهکاری روی بیاورند و این کتاب رابطه آسیبهای اجتماعی با معنویت را نشان می دهد.

وی با اشاره به نهاد خانواده به ‌عنوان یکی از عوامل مؤثر در رشد معنوی کودکان و نوجوانان بیان داشت: ارتباط و تعامل خانوادگی، تأثیر الگوهای مذهبی و معنوی در خانواده‌ها و نقل روایتهای مذهبی و معنوی در این کتاب تشریح شده است.

همچنین رویا راقبیان دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی یکی دیگر از نویسندگان اثر در این نشست گفت: مذهب و معنویت در دوران کودکی یکی از دغدغه هایی بود که سالها به آن توجهی نشده بود.

وی اظهارداشت: در این کتاب سعی کردیم خلاء به وجود آمده در کودک و نوجوان و عنویت را پر کنیم و یک راهگشایی علمی به وجود آوریم.

پس از این سخنان دکتر احمد به‌پژوه،دانشیار روانشناسی و معاون پژوهشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران به عنوان نقد کننده به شدت بر این مسئله تاکید کرد که چرا این اثر هیچ منبع داخلی را در خود جای نداده و همه تحقیقات و منابع خارجی است.

وی در ادامه با اشاره به این که تالیف کتاب کار ساده ای نیست و به خاطر این کارها باید هزینه ای بسیاری صرف کرد افزود: دعاهای قرآنی و کتاب احادیث در این کتاب نادیده گرفته شده است و معنویت تحقیقات خارجی به عنوان مثال مطرح شده است.

دکتر به پژوه ایرادات ویراستاری، استفاده از لغات نامناسب را از دیگر موارد انتقادی بر شمرد و بیان داشت: سر فصلهای این کتاب تعریف نشده است و این اصلا درست نیست.

وی ادامه داد: در یکی از سر فصلهای کتاب عنوانی به نام "تکالیف تحولی دوران نوجوانی" آمده در صورتی که زیر شاخه های آن خودمختاری و عدم استقلال، تعلق و بزهکاری ذکر شده است اما تعاریف مشخصی ندارد و بی ربط است.



دکتر به پژوه بیان داشت: بهبود محیطهای خانوادگی و اجتماعی، بهبود محیط پیش از تولد و نوزادی، روابط دلبستگی ایمن و اهداف سازگارانه، تلاش و مقابله مطالبی است که در کتاب بیان شده اما راهکار ارایه نشده است و این ایراد بزرگی است.

نویسنده کتاب در پاسخ به نقدهای مطرح شده گفت: این که منابع خارجی است به این دلیل است که قرآن و دیگر کتابهایی که شما نام بردید را همه خوانده اند و ما از منابع خارجی استفاده کردیم.

دکتر غباری بناب خاطرنشان کرد: در ویرایش دوم بحث سرفصلها، ویراستاری و موارد دیگر حل خواهد شد.