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۲۹ مهر ۱۳۸۹، ۱۱:۵۸

گزارش خبرنگار مهر از عربستان/

تیم فوتبال ذوب آهن بامداد شنبه وارد تهران می‌شود

تیم فوتبال ذوب آهن بامداد شنبه وارد تهران می‌شود

تیم فوتبال ذوب آهن ایران پس از پیروزی مقابل الهلال عربستان و راهیابی به دیدار نهایی لیگ قهرمانان آسیا بامداد شنبه به کشورمان باز می‌گردد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عربستان، تیم فوتبال ذوب آهن چهارشنبه شب با برتری مقابل الهلال عربستان به دیدار نهایی هشتمین دوره مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا صعود کرد.

براساس برنامه بازیکنان این تیم صبح امروز یک تمرین سبک ریکاوری را انجام دادند و عصر پنجشنبه ذوب آهنی‌ها برای دیدار با سرکنسول ایران در شهر جده عربستان عازم این شهر می شوند. برنامه بعدی بازیکنان، مربیان، کادر سرپرستی و همراه تیم ذوب آهن زیارت خانه خداست و پس از آن عصر پنجشنبه از شهر جده عربستان به دوحه قطر پرواز خواهند کرد.

ذوب آهنی‌ها پس از چند ساعت معطلی در فرودگاه دوحه ساعت 1:40 بامداد شنبه این شهر را به مقصد تهران ترک می کنند و تا ساعت 4 بامداد روز شنبه وارد فرودگاه امام خمینی (ره) می‌شوند.

کد مطلب 1175426

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