بازدید نماینده مقام معظم رهبری از بخش مرکزی قم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید هاشم رسولی محلاتی پیش از ظهر پنجشنبه در دومین سفر خود به بخشهای استان قم از بخش مرکزی این استان بازدید کرد و اقشار مختلف مردم، استقبال باشکوهی از ایشان کردند.

بخشهای مختلف مردم با فرستادن صلوات و دود کردن اسپند و سردادن شعارهایی از حجت الاسلام رسولی محلاتی استقبال کردند.

نماینده ویژه مقام معظم رهبری در این بازدید ابتدا با حضور در گلزار شهدای شهر قنوات نسبت به مقام والای شهیدان این شهر ادای احترام کرد و سپس در جمع صدها نفر از مردم این شهر در مسجد جامع اعظم به سخنرانی پرداخت.

حجت الاسلام رسولی محلاتی در این سخنرانی ابتدا از استقبال بی نظیر مردم قم از مقام معظم رهبری تشکر کرد و اظهار داشت: این شور و شوق مردم خستگی ما را از بین می برد و ما را به خدمت بیشتر تشویق می کند.

وی در ادامه با اشاره به حضور نمایندگان ویژه مقام معظم رهبری از یک ماه قبل در استان قم برای بررسی مشکلات این استان اظهار داشت: جلسه هیئت دولت با حضور مقام معظم رهبری و برخی مسئولان کشور و وزرا روز چهارشنبه آینده در قم برگزار می شود و در این جلسه در مورد مشکلات و نیازمندی های استان قم بحث و بررسی می شود و در نهایت مصوباتی به تصویب خواهد رسید.