نیمی از اشتغال صنایع دستی استان زنجان محقق شد

امیر الهی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، با بیان اینکه امسال باید برای هزار و 200 صنعتگر صنایعدستی اسان اشتغالزایی ایجاد شود افزود: تاکنون زمینه اشتغال در صنایع دستی برای بیش از 600 صنعتگر زنجانی فراهم شده است.
وی با اشاره به اینکه اشتغال ثابت در صنایعدستی موجب پایداری در تولید این محصولات میشود، افزود: معاونت صنایعدستی استان با شناسایی خوشههای صنعتی، گام بزرگی در راستای اشتغالزایی فعالان این صنعت برداشته است.
الهی ادامه داد: بسیاری از صنعتگران امسال در شهرستان و روستاهای این استان شناسایی شدهاند.
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان معرفی صنعتگران به بانکهای عامل را راهکاری برای ایجاد اشتغال هنرمندان دانست و تصریح کرد: هنرمندان این استان امسال موفق شده اند از تسهیلات کم بهره نیز استفاده کنند.
وس تصریح کرد: البته صندوق مهر امام رضا (ع) نیز در سالجاری یاری کننده صنعتگران زنجانی است به گونه ای که با بهره مندی از این وامهای زود بازده، بسیاری از مسگران استان به کارگاههای خود بازگشته اند.
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