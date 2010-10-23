حمیدرضا منوچهری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق در مورد آخرین وضعیت تیم فوتبال نوجوانان ایران گفت: بازیکنان از نظر فنی، جسمانی و روحی - روانی در وضعیت بسیار خوبی قرار دارند. ضمن اینکه سفر زیارتی مشهد و حضور در صحن امام رضا (ع) در روز ولادت آن امام بزرگوار باعث شد بازیکنان از نظر معنوی و انگیزشی در شرایط عالی قرار گیرند.

وی ادامه داد: در این مدت بازیکنان تیم زیر نظر اکبر محمدی و سایر اعضای کادرفنی تمرینات، اردوها و بازی‌های تدارکاتی بسیار خوبی را پشت سرگذاشتند و می‌توانند با قدرت در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا به میدان رفته و قهرمانی ایران در این رقابت‌ها را دوباره تکرار کنند.

سرپرست تیم فوتبال نوجوانان کشورمان همچنین خاطرنشان کرد: قطعا بازیکنان تیم نوجوانان بدون هیچ‌گونه غرور و تنها با تکیه بر دستورات کادرفنی و توانایی فنی و روحی خود در این مسابقات به میدان رفتند تا بار دیگر برای فوتبال ایران در قاره آسیا افتخارآفرینی کنند.

وی با بیان اینکه تیم‌‌های سوریه و کره‌شمالی حریفان اصلی ایران در مرحله گروهی هستند اما نباید از عمان هم غافل شد، اضافه کرد: بازیکنان ما در حال حاضر هیچ مشکلی ندارند و ابتدا به فکر جهانی شدن هستند و پس از آن در اندیشه قهرمانی در این جام هستند.

منوچهری در پایان با بیان اینکه دیدار با علی سعیدلو روحیه بازیکنان را برای حضور در این مسابقات افزایش داد، در پایان گفت: امیدواریم با موفقیت در رقابت‌های قهرمانی نوجوانان آسیا زحمات مسئولان فدراسیون فوتبال، کمیته جوانان، رسانه‌ها و مردم ایران را به بهترین شکل جبران کنیم.

مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا طی روزهای دوم تا شانزدهم آبان سال جاری در شهر تاشکند ازبکستان برگزار می شود، تیم زیر 16 سال (نوجوانان) ایران که قهرمان دوره گذشته این رقابت‌هاست، در گروه B با تیم‌های سوریه، کره شمالی و عمان همگروه است.