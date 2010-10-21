جانی دپ لاغر اندام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، این دو سینماگر که هم اکنون مشغول تولید چهارمین قسمت مجموعه سینمایی " دزدان دریایی کارائیب" هستند پس از پایان این پروژه به سراغ بازسازی فیلم "مرد لاغر اندام" می روند.



"مرد لاغر اندام" اقتباسی است از رمانی به همین نام نوشته دشیل همت و دپ و مارشال قصد دارند به مانند نسخه جدیدی که سال گذشته از ماجرا های شرلوک هولمز ساخته شد حال و هوایی مدرن به این داستان کلاسیک ببخشند.



" مرد لاغر اندام" داستان زن و شوهری را روایت می کند که به حل معمای چند قتل می پردازند. نسخه اولیه این فیلم در سال 1934 و با نقش آفرینی ویلیام پاول و میرنا لوی ساخته شد و به رغم آنکه همت هرگز دنباله ای بر این داستان ننوشت اما چهار دنباله و یک سریال تلویزیونی هم بر اساس این قصه ساخته شد.



جانی دپ و کریستی دمبرووسکی تهیه کنندگی این پروژه را بر عهده خواهند داشت.