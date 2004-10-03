جنايات صهيونيستها عليه مردم فلسطين را بدون پاسخ نمي گذاريم

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازخبرگزاري فرانسه، محمد عمور يكي ازرهبران جنبش جهاد اسلامي فلسطين درواكنش به حملات بي فقه صهيونيستها به نوارغزه كه با حمايت آمريكا صورت مي گيرد گفت: جنايت هاي آريل شارون نخست وزير رژيم اسراييل و دولت تروريستي وي عليه مردم بي دفاع فلسطين بي پاسخ نخواهد ماند و ازطريق اصرار مردم فلسطين بر ادامه انتفاضه درس فراموش نشدني به آنها خواهيم داد هرچند در اين راه شهيد دهند.

وي برضرورت ادامه مبارزه تا پيروزي كامل برصهيونيستها تاكيد كرد و خاطر نشان ساخت: ملت فلسطين افتخارمي كند درراه جهاد ومبارزه كشته شود.

عموردرگفتگو مطبوعاتي خطاب به نيروهاي اسراييلي گفت: بدانيد جنبش جهاد اسلامي فلسطين با تمام گروههاي جهادي هرگز دربرابرجنايات اشغالگران صهيونيست و جنگ ويرانگرانه اي آنها كه با حمايت آمريكا صورت مي گيرد وبا سكوت مرگ بار جهانيان همراه شده آرام نخواهد نشست .

اين رهبر جنبش مقاومت اسلامي فلسطين وضعيت مردم فلسطين را در باريكه غزه بسيار اسفناك و نارحت كننده توصيف كرد و گفت: گستردگي دامنه حملات خطرناك نيروهاي اسراييلي به غزه نشان داد كه صهيونيستها تنها از طرح خود براي تخليه غزه سوء استفاده كردند و در صدد انتقام جويي از مردم بي دفاع فلسطين برآمدند .



وي افزود: نيروهاي اسراييلي اينگونه دست به كشتار وسيع مردم فلسطين زدند تا به اهداف خود برسند يعني مردم را دربرابر خواسته هايشان و پذيرفتن راه حل وسائر گزينهاي خطرناك مجبور سازند اما امروزتل آويو بايد بداند كه تمام گروههاي جهادي بيش از گذشته در يك صف واحد ايستاده اند و تمام طرحهاي شوم آنها را خنثي مي كنند .

محمد عمورازمردم فلسطين خواست با حفظ يكپارچگي طرحهاي شوم و خطرناك شارون را خنثي سازند . وي گفت : ما از همين جا به اشغالگران صهيونيست اعلام مي كنيم كه سياست ترور و كشتارتحت هيچ عنوان روح مقاومت و اصرار مردم فلسطين درادامه راه مبارزه و جهاد متوقف نخواهد كرد.

اين عضوجنبش جهاد اسلامي فلسطين ازتمام وجدانهاي زنده درجهان و ملتهاي آزادي خواه مخلص خواست عليه اين درنده خويي صهيونيستها قيام كنند و از ملت فلسطين حمايت كنند .

محمد عمور در پايان گفت : آنچه كه در سرزمين هاي اشغالي از جنگ و ترور و كشتار مردم فلسطين مي گذرد لكه ننگي بر پيشاني تمام كساني است كه دم از حقوق بشر مي زنند درحالي كه آنها چشمان خود را بر روي جنايت مداومي كه آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيسيتي هرروز عليه اين ملت بي دفاع مرتكب مي شود، بسته اند.