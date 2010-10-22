حجت الاسلام حسین سبحانی نیا، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه آیا لایحه برنامه پنجم هفته آینده در دستور کار جلسات علنی مجلس قرار می گیرد، افزود: براساس اعلام محمدرضا باهنر، رئیس کمیسیون تلفیق این کمیسیون هنوز به جمع بندی نهایی درباره این لایحه نرسیده است بنابراین لایحه برنامه پنجم هفته اینده در دستور کار مجلس نیست.

وی ادامه داد : نمایندگان مجلس شورای اسلامی در در هفته آتی به دستورکارهای معمول مجلس رسیدگی می کنند و لایحه برنامه پنجم احتمالا در هفته پس از ان در مجلس بررسی می شود.

سبحانی نیا گفت: براساس آیین نامه داخلی مجلس، زمانی که لایحه برنامه پنجم در دستور کار مجلس قرار گیرد، مجلس همه روزه حتی پنجشنبه ها تا زمان پایان بررسی لایحه جلسه خواهد داشت و هیچ نطق، طرح یا لایحه‌ای جز طرحها و لوایح سه‌فوریتی در دستور قرار نخواهد گرفت.

عضو هیئت رئیسه مجلس یادآور شد: با آغاز بررسی لایحه برنامه پنجم مجلس یک شیفته و یا دوشیفته یعنی حداقل شش ساعت و حداکثر هشت ساعت فعالیت می کند و در موارد استثناء نیزاین زمان تا ده ساعت افزایش پیدا می یابد.