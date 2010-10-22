صادق خلیلیان در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت بسته حمایتی از بخش کشاورزی در راستای هدفمندی یارانه ها گفت: این بسته در کارگروه ویژه‌ای به ریاست رئیس جمهور مورد بررسی قرار گرفت و بر روی محورهای مختلف آن بحث و تبادل نظر شد و هم اکنون نیز مرحله نهایی شدن خود را طی می کند، ضمن اینکه کلیات آن به تصویب رسیده است.

وی اظهارداشت: درباره اجرایی شدن بسته حمایتی بخش کشاورزی باید گفت که ما با استفاده از منابع موجود بخشی از کار را به خصوص در بحث آبیاری تحت فشار و بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای گوناگون تولیدی از جمله مرغداریها و دامداری ها آغاز کرده ایم و به تدریج با تصویب بخشهای دیگر این بسته، آن را پیاده سازی می کنیم.

خلیلیان تصریح کرد: براساس برنامه دولت، قرار بر این شده است که واحدهای تولیدی در بخش کشاورزی مورد حمایت ویژه قرار گیرند به نحوی که کمترین تاثیر را از هدفمند سازی یارانه ها ببینند.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بخشی از درآمد حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی برای حمایت از تولیدنندگان به بخشهای تولیدی از جمله بخش کشاورزی اختصاص می یابد، گفت: البته بخشی از منابع به صورت تسهیلات ارزان قیمت است و بخشی هم در خصوص حاملهای انرژی با قیمتهای ترجیحی است که در اختیار تولید کنندگان قرار خواهد گرفت.

به گزارش مهر، براساس قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، 50 درصد از درآمد حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی به مردم ( به صورت یارانه نقدی و غیر نقدی)، 30 درصد به تولیدکنندگان و 20 درصد به دولت به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای اختصاص می‌یابد.

همچنین براساس مجوز مجلس، درآمد دولت از محل اصلاح قیمتهای انرژی در سالجاری 20 هزار میلیارد تومان است که 6 هزار میلیارد تومان آن سهم تولیدکنندگان خواهد بود.

وزارت صنایع و معادن هم اعلام کرده است که بیش از 4 هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از این محل به صنعتگران اختصاص خواهد یافت.