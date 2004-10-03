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۱۲ مهر ۱۳۸۳، ۱۷:۰۷

پس ازايجادمسائل حاشيه اي درديدار پرسپوليس وملوان

يكي ازليدرهاي هواداران پرسپوليس ازورود به ورزشگاه محروم شد

شعارهايي كه در پايان ديدار تيمهاي فوتبال پرسپوليس وملوان عليه برخي بازيكنان وكادر فني پرسپوليس سرداده شد، ورود يكي ازليدرهاي هواداران را به ورزشگاه ممنوع كرد.

به گزارش خبرنگار" مهر" درپايان ديدارتيمهاي فوتبال پرسپوليس وملوان بندرانزلي كه با شكست 2بر1 پرسپوليس همراه بود تعدادي ازهواداران اين تيم كه درضلع شمالي ورزشگاه مستقر شده بودند، عليه چند بازيكن اين تيم وكادرفني شعارهايي سر دادند كه ظاهرا به مذاق مديرفني ومسوولان اين تيم خوش نيامده و پس از تحقيقات لازم متوجه شده اند يكي از هواداران قديمي اين تيم باعث بوجود آمدن اين مسائل شده است.


درمورد اين هوادارگفته مي شود كه بيش از20 سال است كه دركنارپرسپوليس است ودرحال حاضرنيزليدريكي ازجايگاههاي پرسپوليسي هاي دوآتشه است.
گفته مي شود يكي ازمسوولان صاحب نفوذ پرسپوليس پس ازمتوجه شدن اين موضوع ترتيبي اتخاذ كرده كه ازاين پس ورود اين ليدربه ورزشگاه ممنوع شود تا ديگرشاهد بوجودآمدن مشكلات حاشيه اي نباشند.

کد مطلب 117552

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