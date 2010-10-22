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۳۰ مهر ۱۳۸۹، ۹:۳۹

مقاله‌نویسی در علوم انسانی-9/

فضای مجازی مقاله‌نویسی را گسترش داده است

فضای مجازی مقاله‌نویسی را گسترش داده است

استاد تاریخ دانشگاه کالیفرنیا در برکلی با اشاره به اینکه کتاب نویسی در حوزه علوم انسانی جایگاه ویژه‌ای دارد، گفت: هرچه وارد فضای مجازی و اینترنت شویم، مقاله‌نویسی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. چرا که در فضای مجازی دسترسی به مقالات آسانتر است.

دکتر مارتین جی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد شیوه نگارش رایج در حوزه علوم انسانی تصریح کرد: کتاب، مقالات علمی و پژوهشی و یادداشتها در علوم انسانی متداول و رایج هستند. این شیوه‌های نگارش برای ادامه مسیر و پیشرفت در علوم انسانی کاربرد دارند. به عبارت دیگر هم کتاب و هم مقاله و یادداشت برای ادامه مطالعات عالمان و اندیشمندان علوم انسانی حائر اهمیت هستند.

وی یادآور شد: با وجود اینکه در حال حاضر انتشار رساله و تک نگاره‌ها که به یک حوزه خاص و مشخص می‌پردازند، کار سخت و دشواری است، چرا که کتابخانه‌ها آنها را از پیش خریداری نمی‌کنند، ولی کتابهایی که یک نویسنده و مؤلف دارند در مقایسه با مقالاتی که در نشریات منتشر می‌شوند اهمیت بیشتری دارند.

برخی کتابها مرکز ثقل ادبیات موضوع هستند

مارتین جی گفت: باید توجه داشت کتاب، نوشته‌ای است که مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد و در کلاسها ارائه می‌شود و اگر اهمیت آن کتابها زیاد باشد به عنوان مرکز ثقل ادبیات آن حوزه موضوعی در می‌آید. ولی مقالات دارای این ویژگی‌ها نیستند. آنها اغلب مورد غفلت و فراموشی قرار می‌گیرند و زمانی که در قالب مجموعه مقالات به صورت کتاب منتشر می‌شوند مورد توجه جدی واقع می‌شوند.

مؤلف "مفهوم تمامیت در آرای لوکاس و آدورنو" تأکید کرد: به عبارت دیگر مقالات هم زمانی در کانون توجهات قرار می‌گیرند که در قالب مجموعه مقالات به صورت کتاب منتشر شوند.

شارح مکتب فرانکفورت تصریح کرد: اما هر چه رو به جلو حرکت می‌کنیم و ارتباط ما با فضای مجازی بیشتر و بیشتر می‌‍شود، مقاله‌نویسی اهمیت بیشتری می‌یابد. در دنیای مجازی دسترسی به مقالات آسانتر است و از اینرو در فضای مجازی مقاله و یادداشت در مقایسه با کتاب اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

برخی مقالات اینترنتی دارای ارزش علمی نیستند 

وی تأکید کرد: تبادل مقاله در اینترنت به معنای آشنا شدن با فرهنگهای گوناگون و مختلف است. اما مطمئناً مطالب و مقالات اینترنتی از آنجایی که مورد بازنگری و ویرایش علمی قرار نمی‌گیرند چندان معتبر و موثق نخواهند بود. برای چاپ کتاب و مقاله شاهد هستیم که پیش از انتشار، توسط متخصصان مورد بررسی علمی قرار می‌گیرند و اگر به لحاظ علمی مورد تأیید قرار گرفتند در این صورت چاپ می‌شوند.

مؤلف "آدورنو" تصریح کرد: اما روی هم رفته مزایای مقالات و یادداشتهای علمی و تأثیر آن در پیشرفت دانش و علم بر خطرها و کاستی‌های آن می‌چربد.

وی در مورد اینکه مقالات او تا چه حد با درسگفتارهایش منطبق است نیز گفت: معمولاً در مورد موضوعاتی که قرارداد چاپ آن بسته شده مطلب می‌نویسم و در مورد همان موضوعات هم سخنرانی می‌کنم. برای ارائه یک درسگفتار سعی می‌کنم یادداشت آن سخنرانی را فصیح و بلیغ بنویسم و آنرا با دوستانم مطرح می‌کنم و نکات ضعف آنرا برطرف می‌کنم.

وی افزود: پس از اینکه آن موضوع در چند جای مختلف و به مخاطبان گوناگون ارائه شد، نقدها و نقطه نظرات دیگران در مورد آن موضوع را کنار هم می‌چینم و بر اساس آن متن خود را منقح می‌کنم و برای چاپ ارسال می‌کنم.

موضوعات جدید مطالعاتی افقهای تازه‌ای را به روی ما می‌گشایند

این مورخ معاصر تصریح کرد: بنده برای ارائه موضوعاتی که احساس می‌کنم در مورد آن اطلاعات زیادی ندارم نوعی اشتیاق دارم. چرا که پذیرش آن باعث می‌شود که در آن حوزه دست به مطالعه بزنم و با موضوعات و مطالب جدید آشنا شوم. شاید موفقترین کارها و آثار بنده در حوزه‌هایی بوده که برایم تازگی داشته و مجبور شده‌ام وارد آن حوزه‌ها شوم و به مطالعه در مورد آنها بپردازم.

استاد دانشگاه کالیفرنیا در پایان تأکید کرد: به عبارت دیگر ریسک پذیری درباره موضوعات جدید و مطالعه آنها، ذهن امن شما را وارد حوزه‌های بدیعی خواهد کرد که از آن زیاد خواهید آموخت.

کد مطلب 1175524

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