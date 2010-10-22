دکتر مارتین جی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد شیوه نگارش رایج در حوزه علوم انسانی تصریح کرد: کتاب، مقالات علمی و پژوهشی و یادداشتها در علوم انسانی متداول و رایج هستند. این شیوههای نگارش برای ادامه مسیر و پیشرفت در علوم انسانی کاربرد دارند. به عبارت دیگر هم کتاب و هم مقاله و یادداشت برای ادامه مطالعات عالمان و اندیشمندان علوم انسانی حائر اهمیت هستند.
وی یادآور شد: با وجود اینکه در حال حاضر انتشار رساله و تک نگارهها که به یک حوزه خاص و مشخص میپردازند، کار سخت و دشواری است، چرا که کتابخانهها آنها را از پیش خریداری نمیکنند، ولی کتابهایی که یک نویسنده و مؤلف دارند در مقایسه با مقالاتی که در نشریات منتشر میشوند اهمیت بیشتری دارند.
برخی کتابها مرکز ثقل ادبیات موضوع هستند
مارتین جی گفت: باید توجه داشت کتاب، نوشتهای است که مورد نقد و بررسی قرار میگیرد و در کلاسها ارائه میشود و اگر اهمیت آن کتابها زیاد باشد به عنوان مرکز ثقل ادبیات آن حوزه موضوعی در میآید. ولی مقالات دارای این ویژگیها نیستند. آنها اغلب مورد غفلت و فراموشی قرار میگیرند و زمانی که در قالب مجموعه مقالات به صورت کتاب منتشر میشوند مورد توجه جدی واقع میشوند.
مؤلف "مفهوم تمامیت در آرای لوکاس و آدورنو" تأکید کرد: به عبارت دیگر مقالات هم زمانی در کانون توجهات قرار میگیرند که در قالب مجموعه مقالات به صورت کتاب منتشر شوند.
شارح مکتب فرانکفورت تصریح کرد: اما هر چه رو به جلو حرکت میکنیم و ارتباط ما با فضای مجازی بیشتر و بیشتر میشود، مقالهنویسی اهمیت بیشتری مییابد. در دنیای مجازی دسترسی به مقالات آسانتر است و از اینرو در فضای مجازی مقاله و یادداشت در مقایسه با کتاب اهمیت بیشتری پیدا میکند.
برخی مقالات اینترنتی دارای ارزش علمی نیستند
وی تأکید کرد: تبادل مقاله در اینترنت به معنای آشنا شدن با فرهنگهای گوناگون و مختلف است. اما مطمئناً مطالب و مقالات اینترنتی از آنجایی که مورد بازنگری و ویرایش علمی قرار نمیگیرند چندان معتبر و موثق نخواهند بود. برای چاپ کتاب و مقاله شاهد هستیم که پیش از انتشار، توسط متخصصان مورد بررسی علمی قرار میگیرند و اگر به لحاظ علمی مورد تأیید قرار گرفتند در این صورت چاپ میشوند.
مؤلف "آدورنو" تصریح کرد: اما روی هم رفته مزایای مقالات و یادداشتهای علمی و تأثیر آن در پیشرفت دانش و علم بر خطرها و کاستیهای آن میچربد.
وی در مورد اینکه مقالات او تا چه حد با درسگفتارهایش منطبق است نیز گفت: معمولاً در مورد موضوعاتی که قرارداد چاپ آن بسته شده مطلب مینویسم و در مورد همان موضوعات هم سخنرانی میکنم. برای ارائه یک درسگفتار سعی میکنم یادداشت آن سخنرانی را فصیح و بلیغ بنویسم و آنرا با دوستانم مطرح میکنم و نکات ضعف آنرا برطرف میکنم.
وی افزود: پس از اینکه آن موضوع در چند جای مختلف و به مخاطبان گوناگون ارائه شد، نقدها و نقطه نظرات دیگران در مورد آن موضوع را کنار هم میچینم و بر اساس آن متن خود را منقح میکنم و برای چاپ ارسال میکنم.
موضوعات جدید مطالعاتی افقهای تازهای را به روی ما میگشایند
این مورخ معاصر تصریح کرد: بنده برای ارائه موضوعاتی که احساس میکنم در مورد آن اطلاعات زیادی ندارم نوعی اشتیاق دارم. چرا که پذیرش آن باعث میشود که در آن حوزه دست به مطالعه بزنم و با موضوعات و مطالب جدید آشنا شوم. شاید موفقترین کارها و آثار بنده در حوزههایی بوده که برایم تازگی داشته و مجبور شدهام وارد آن حوزهها شوم و به مطالعه در مورد آنها بپردازم.
استاد دانشگاه کالیفرنیا در پایان تأکید کرد: به عبارت دیگر ریسک پذیری درباره موضوعات جدید و مطالعه آنها، ذهن امن شما را وارد حوزههای بدیعی خواهد کرد که از آن زیاد خواهید آموخت.
نظر شما