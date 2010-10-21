تقاضا برای خرید نفت از ایران افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، احمد قلعه بانی ظهر پنجشنبه در حاشیه همایش ملی توسعه سمنان گفت: تحریمها هیچ تاثیری در صدور نفت ایران نداشته است و موجب کاهش صادرات نفت ایران نشده است.

وی بدون اشاره به آماری در خصوص میزان آخرین وضعیت تولید نفت در کشور گفت: میزان تولید بر اساس برنامه تولید انجام می‌شود و حتی درصدی بیشتر از مقدار برنامه نیز در حال تولید است.

وی در خصوص تاثیر تصدی ریاست اوپک توسط ایران گفت: این امر تاثیر به سزایی در نقش ایران در انرژی جهان و مسئله نظارت و سیاستگذاری در بخش انرژی نفت در جهان دارد و می تواند نقش ایران را موثرتر و کلیدی تر کند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: میادین گازی جدیدی در کشور در میدان سپیدان در نزدیک بندر لنگه و میدان طوس در مشهد کشف شده است.