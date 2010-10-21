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۲۹ مهر ۱۳۸۹، ۱۶:۳۴

احمد قلعه بانی:

تقاضا برای خرید نفت از ایران افزایش یافت

تقاضا برای خرید نفت از ایران افزایش یافت

سمنان - خبرگزاری مهر: معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: تقاضا برای خرید نفت از ایران بعد از تحریم های صورت گرفته افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، احمد قلعه بانی ظهر پنجشنبه در حاشیه همایش ملی توسعه سمنان گفت: تحریمها هیچ تاثیری در صدور نفت ایران نداشته است و موجب کاهش صادرات نفت ایران نشده است.

وی بدون اشاره به آماری در خصوص میزان آخرین وضعیت تولید نفت در کشور گفت: میزان تولید بر اساس برنامه تولید انجام می‌شود و حتی درصدی بیشتر از مقدار برنامه نیز در حال تولید است.

وی در خصوص تاثیر تصدی ریاست اوپک توسط ایران گفت: این امر تاثیر به سزایی در نقش ایران در انرژی جهان و مسئله نظارت و سیاستگذاری در بخش انرژی نفت در جهان دارد و می تواند نقش ایران را موثرتر و کلیدی تر کند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: میادین گازی جدیدی در کشور در میدان سپیدان در نزدیک بندر لنگه و میدان طوس در مشهد کشف شده است.

کد مطلب 1175533

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