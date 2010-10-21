  1. بین الملل
  2. سایر
۲۹ مهر ۱۳۸۹، ۱۵:۳۱

تیراندازی صهیونیستها در نوار غزه سه فلسطینی را مجروح کرد

تیراندازی صهیونیستها در نوار غزه سه فلسطینی را مجروح کرد

نظامیان رژیم صهیونیستی در اقدامی وحشیانه به سوی سه فلسطینی دربیت حانون و بیت لاها درشمال نوار غزه آتش گشوده و آنها را مجروح کردند.

به گزارش خبرگزای مهر به نقل از خبرگزاری آلمان،"ادهم ابوسلمیه" از مسئولان خدمات پزشکی غزه گفت: نظامیان اشغالگر به سوی کارگرانی که درمجاورت دیوار حایل مشغول فعالیت بودند آتش گشودندن و آنها را مجروح ساختند.

ازسوی دیگرنظامیان اسرائیلی 14 جوان فلسطینی را درروستای سلوان دربیت المقدس اشغالی بازداشت کردند.پنج تن ازاین افراد درنزدیکی اردوگاه الاعتصام و نه نفر دیگردرنواحی عین اللوزه و بئرایوب بازداشت شدند.

شایان ذکر است که نظامیان رژیم صهیونیستی منطقه ای به شعاع یک کیلومتری دیوار حایل میان نوارغزه و این رژیم را منطقه ممنوعه اعلام کرده اند و به سوی هرجنبده ای که به آن نزدیک شود تیراندازی می کنند.

کد مطلب 1175550

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها