تیراندازی صهیونیستها در نوار غزه سه فلسطینی را مجروح کرد

به گزارش خبرگزای مهر به نقل از خبرگزاری آلمان،"ادهم ابوسلمیه" از مسئولان خدمات پزشکی غزه گفت: نظامیان اشغالگر به سوی کارگرانی که درمجاورت دیوار حایل مشغول فعالیت بودند آتش گشودندن و آنها را مجروح ساختند.

ازسوی دیگرنظامیان اسرائیلی 14 جوان فلسطینی را درروستای سلوان دربیت المقدس اشغالی بازداشت کردند.پنج تن ازاین افراد درنزدیکی اردوگاه الاعتصام و نه نفر دیگردرنواحی عین اللوزه و بئرایوب بازداشت شدند.

شایان ذکر است که نظامیان رژیم صهیونیستی منطقه ای به شعاع یک کیلومتری دیوار حایل میان نوارغزه و این رژیم را منطقه ممنوعه اعلام کرده اند و به سوی هرجنبده ای که به آن نزدیک شود تیراندازی می کنند.