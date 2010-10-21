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۲۹ مهر ۱۳۸۹، ۱۵:۲۶

در سومین روز حضور رهبری/

نماینده مقام معظم رهبری به دیدار خانواده شهدای قم رفت

نماینده مقام معظم رهبری به دیدار خانواده شهدای قم رفت

قم - خبرگزاری مهر: همزمان با حضور مقام معظم رهبری در قم، نماینده معظم له در بنیاد شهید و امور ایثارگران با تعدادی از خانواده‌های معظم شاهد و ایثارگر استان قم دیدار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمدحسن رحیمیان صبح پنج‌شنبه همزمان با سومین روز از حضور مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله خامنه‌ای (مد ظله العالی) در راستای تکریم و تجلیل از خانواده‌های معظم شاهد و ایثارگر دیدار از ایشان را در قم آغاز کرد.

وی در حاشیه این دیدار استقبال بی‌نظیر مردم مومن‌، شهیدپرور، انقلابی قم از رهبر معظم انقلاب را حاکی از ولایت مداری و جلوه‌ای از پیوند ناگسستنی میان مردم و ولایت دانست و افزود: این استقبال پرشور تبلیغات فتنه‌گران منافق و جنجال‌های رسانه‌ای دشمنان خارجی را بی‌اثر کرده و نتیجه معکوس را بدنبال داشته است.

نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید اضافه کرد: موج استقبال مردمی از رهبری گواه همبستگی و پشتیبانی ملت از ولایت است، مردم قم با این حرکت خودجوش پاسخ کوبنده‌ای به جوسازی‌های بدخواهان دادند و با اقتدار مشت محکمی بر دهان دشمنان کوبیدند.

حجت الاسلام رحیمیان افزود: این حضور گسترده نشان داد که دنیا باید فهمیده باشد بعد از سه دهه از انقلاب همه ملت همچنان حامی ولایت و نظام هستند و تاکنون تحریم‌ها و سختی‌های تحمیل شده از سوی کشورهای منفعت طلب ذره‌ای از حمایت آنان نکاسته است.

بر پایه این گزارش، نماینده مقام معظم رهبری در بنیاد شهید و امور ایثاگران کشور امروز با 6 خانواده شهدا قم دیدار کرد.

کد مطلب 1175554

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