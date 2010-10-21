وداع هفت تیم لیگ برتری در مرحله یک شانزدهم/ در انتظار جدال تهران و اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان دیدارهای مرحله یک شانزدهم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور هفت تیم لیگ برتری پیکان قزوین، سایپای البرز، نفت تهران، پاس همدان، صنعت نفت آبادان، مس کرمان و صبای قم با تحمل شکست برابر حریفان خود از دور رقابت‌ها کنار رفتند.

- نتایج دیدارهای مرحله یک شانزدهم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور به شرح زیر است:

* راه آهن شهرری 3 - صنعت نفت آبادان صفر

- به علت انصراف تیم صنعت نفت آبادان تیم راه آهن شهرری بدون برگزاری مسابقه به مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی صعود کرد.

* پاس همدان یک - استقلال تهران 4

گل‌ها: پژمان منتظری (1+45 - گل به خودی) برای پاس همدان و مجتبی جباری (15- پنالتی و 3+90)، حنیف عمران‌زاده (69) و پژمان منتظری (87) برای استقلال

* داماش گیلان 3 - سایپا البرز یک

گل‌ها: افشین چاووشی (14)، رضا مهدوی (18) و بهنام افشه (58) برای داماش و ابراهیم صادقی (39) برای سایپا

* فولاد نظنز 3 - نفت تهران 2

گل‌ها: جلال‌الدین علی محمدی (51، 57 و 76) برای فولاد و مهدی رفیعی (15) و سپهر حیدرمحمد صادق (65) برای نفت

* مس کرمان صفر - نفت مسجد سلیمان یک

گل: حکیم نصاری (64)

* پیکان قزوین صفر (2) - کاوه تهران صفر (4)

* ماشین سازی تبریز یک - سپاهان اصفهان 3

گل‌ها: احمد فراسی (84) برای ماشین سازی و احمد جمشیدیان (13)، مهدی کریمیان (34) و غلامرضا عنایتی (80) برای سپاهان

* شهرداری بندرعباس 2 - صبای قم یک

گل‌ها: علی مطوری (27) و حمید رجبی (87) برای شهرداری و علیرضا واحدی نیکبخت (31) برای صبای قم

* تراکتورسازی تبریز 3 - مقاومت سپاسی شیراز صفر

- به علت انصراف تیم مقاومت سپاسی تیم تراکتورسازی تبریز بدون برگزاری بازی به مرحله یک هشتم نهایی صعود کرد.

* ایرانجوان بوشهر 2 - ملوان بندرانزلی 3

گل‌ها: علیرضا ذلکی (8) و مصطفی نجمی‌زاده (58) برای ایرانجوان بوشهر و پژمان نوری (23)، محمد نزهتی (74) و مهرداد اولادی (97) برای ملوان

* فولاد خوزستان 2 - سپیدرود رشت یک

گل‌ها: میثم خسروی (32) و مهدی مومنی (43) برای فولاد و محمد آقاخانی (37) برای سپیدرود

* شهرداری تبریز 6 - راهبر آباده فارس صفر

گل‌ها: سعید دقیقی (16 و 22)، علی کریمی (45 و 50)، محسن نیسانی (20) و محمد فهیمی (55)

* پرسپولیس تهران 5 - نفت محمودآباد یک

گل‌ها: اشپیتیم آرفی (3+45)، محمد نوری (46 و 55 - پنالتی)، امیرحسین فشنگچی (76) و هادی نوروزی (82) برای پرسپولیس و سید کریم موسوی (4+90) برای نفت

* شاهین بوشهر 3 - پیام خراسان صفر

- به علت انصراف تیم پیام خراسان تیم شاهین بوشهر بدون برگزاری مسابقه به مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی صعود کرد.

* عمران کیش 2 - استیل آذین تهران 3

گل‌ها: علیرضا چناری (18 و 2+90) برای عمران کیش و فریدون زندی (68 - پنالتی)، فریبرز گرامی (7+90) و امیر شاپورزاده (101) برای استیل آذین

تنها دیدار باقیمانده از مرحله یک شانزدهم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور بین تیم‌های ذوب آهن اصفهان و شهرداری یاسوج برگزار خواهد شد.

در مرحله یک هشتم نهایی 6 تیم لیگ برتری مقابل هم قرار می گیرند که مهترین بازی آنها مربوط می شود به شهرآورد دو تیم تبریزی تراکتورسازی و شهرداری.

براساس برنامه تیم‌های حاضر در مرحله یک هشتم نهایی بصورت زیر مقابل هم صف آرایی خواهند کرد:

بازی شماره یک: سپاهان اصفهان - راه آهن شهرری

بازی شماره 2: پرسپولیس تهران - داماش گیلان

بازی شماره 3: استیل آذین - نفت مسجد سلیمان

بازی شماره 4: شهرداری بندرعباس - فولادخوزستان

بازی شماره 5: استقلال تهران - شاهین بوشهر

بازی شماره 6: کاوه تهران - ذوب آهن اصفهان - شهرداری یاسوج

بازی شماره 7: ملوان بندرانزلی - فولاد نطنز

بازی شماره 8: شهرداری تبریز - تراکتورسازی تبریز

در مرحله یک چهارم نهایی به احتمال فراوان شاهد رویارویی پرسپولیس و سپاهان و یا دیدار استقلال و ذوب آهن خواهیم بود که تقابل آنها فینال زودرس مساباقت جام حذفی است. برنامه دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

بازی شماره 9: برنده بازی شماره یک (سپاهان اصفهان - راه آهن شهرری) - برنده بازی شماره 2 (پرسپولیس تهران - داماش گیلان)

بازی شماره 10: برنده بازی شماره 3 (استیل آذین - نفت مسجد سلیمان) - برنده بازی شماره 4 (شهرداری بندرعباس - فولادخوزستان)

بازی شماره 11: برنده بازی شماره 5 (استقلال تهران - شاهین بوشهر) - برنده بازی شماره 6 (کاوه تهران - ذوب آهن اصفهان - شهرداری یاسوج)

بازی شماره 12: برنده بازی شماره 7 (ملوان بندرانزلی - فولاد نطنز) - برنده بازی شماره 8 (شهرداری تبریز - تراکتورسازی تبریز)