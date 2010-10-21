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۲۹ مهر ۱۳۸۹، ۱۶:۱۴

اختصاص 500 میلیون ریال اعتبار به کانونهای مساجد نیشابور

اختصاص 500 میلیون ریال اعتبار به کانونهای مساجد نیشابور

مشهد - خبرگزاری مهر: از سوی ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور مبلغ 500 میلیون ریال اعتبار به کانونهای مساجد نیشابور به عنوان منطقه ویژه اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر از مشهد، حجت الاسلام هادی حسین آبادی مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد شهرستان نیشابوربا اعلام مطلب فوق اظهار داشت:از آنجا که در کل کشور دو شهرستان نیشابور و کاشان بعنوان مناطق ویژه از سوی ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور، بعلت فعالیت و کثرت، شناخته شده  است به همین دلیل مبلغ 500 میلیون ریال طی سال 89 به کانونهای مساجد شهرستان نیشابور و فیروزه اختصاص یافته است.

وی گفت: تاکنون از مبلغ 500 میلیون ریال حدود 370 میلیون ریال آن جذب شده که از این مبلغ 126 میلیون ریال آن به کانون های مساجد نیشابور و 19 میلیون ریال آن به کانون های شهرستان فیروزه اختصاص یافته است.

حسین آبادی یادآور شد: همچنین مبلغ 130 میلیون ریال تجهیزات از قبیل نمابر، پرینتر، میز اداری، کمد بایگانی، فایل، رایانه، دوربین عکاسی و دیگر وسایل تهیه شده و در اختیار کانون ها قرار گرفته است.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد شهرستان نیشابور خاطرنشان کرد: مابقی این مبلغ نیز صرف برگزاری همایشهای مختلفی از قبیل مدیران و ائمه جماعات، زوجهای جوان، اوقات فراغت، موذنین و قاریان و... شده است.

حسین آبادی تصریح کرد: ما امیدواریم بتوانیم با اهتمام دولت دهم گامهای موثری در توسعه کمی و کیفی کانون های مساجد شهرستان نیشابور برداریم.

کد مطلب 1175569

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