اختصاص 500 میلیون ریال اعتبار به کانونهای مساجد نیشابور

به گزارش خبرگزاری مهر از مشهد، حجت الاسلام هادی حسین آبادی مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد شهرستان نیشابوربا اعلام مطلب فوق اظهار داشت:از آنجا که در کل کشور دو شهرستان نیشابور و کاشان بعنوان مناطق ویژه از سوی ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور، بعلت فعالیت و کثرت، شناخته شده است به همین دلیل مبلغ 500 میلیون ریال طی سال 89 به کانونهای مساجد شهرستان نیشابور و فیروزه اختصاص یافته است.

وی گفت: تاکنون از مبلغ 500 میلیون ریال حدود 370 میلیون ریال آن جذب شده که از این مبلغ 126 میلیون ریال آن به کانون های مساجد نیشابور و 19 میلیون ریال آن به کانون های شهرستان فیروزه اختصاص یافته است.

حسین آبادی یادآور شد: همچنین مبلغ 130 میلیون ریال تجهیزات از قبیل نمابر، پرینتر، میز اداری، کمد بایگانی، فایل، رایانه، دوربین عکاسی و دیگر وسایل تهیه شده و در اختیار کانون ها قرار گرفته است.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد شهرستان نیشابور خاطرنشان کرد: مابقی این مبلغ نیز صرف برگزاری همایشهای مختلفی از قبیل مدیران و ائمه جماعات، زوجهای جوان، اوقات فراغت، موذنین و قاریان و... شده است.

حسین آبادی تصریح کرد: ما امیدواریم بتوانیم با اهتمام دولت دهم گامهای موثری در توسعه کمی و کیفی کانون های مساجد شهرستان نیشابور برداریم.