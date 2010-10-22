منطقه ای شدن فعالیتهای دانشجویی/ دانشگاهها کارنامه فرهنگی ارائه می دهند

دکتر فرحناز ترکستانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مصوبات نشست معاونان فرهنگی و دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی گفت: شاخصهای فرهنگی به دانشگاهها ارسال شده است و با تاثیر گذاری این شاخصها، دانشگاههای علوم پزشکی از نظر فرهنگی رتبه بندی می شوند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بودجه دانشجویی و فرهنگی دو برابر شده است، دانشگاهها موظف به ارائه کارنامه فعالیت های فرهنگی و دانشجویی شده اند.

ترکستانی اظهار داشت: ارتباط هر چه بیشتر با دانشجویان، فعالیت بیشتر تشکلهای دانشجویی و کانون های فرهنگی در صدر فعالیت های معاونان دانشجویی و فرهنگی دانشگاهها باید قرار گیرد.

وی یادآور شد: سیاستهای کلی جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت در این نشست تدوین شد و از این پس جشنواره فرهنگی در دو بخش دانشگاهی و کشوری برگزار می شود.

معاون وزیر بهداشت از تقسیم بندی فعالیت دانشگاههای علوم پزشکی در حوزه فرهنگی و دانشجویی خبر داد و گفت: دانشگاهها به 5 منطقه تقسیم می شوند و فعالیتهای فرهنگی در این 5 منطقه تدوین می شود و فعالیتها در قالب برنامه های منطقه ای پیگیری می شود.

وی از برگزاری جشنواره نشریات منطقه ای در دانشگاههای علوم پزشکی خبر داد و گفت: تلاش می شود که جشنواره نشریات دانشجویی به صورت منطقه ای و در مناطق 5 گانه برپا شود.