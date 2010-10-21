نشریات ویژه دختران در مشهد منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر از مشهد، این نشریات کوچک در 20 شماره و از ابتدای آبان‌ماه منتشر شده و در اختیار دختران نوجوان و جوان قرار خواهد گرفت.

این نشریات به موضوعاتی چون خودباوری دختران، عزت نفس دختران، مد و لباس، بلوغ دختران، امنیت اجتماعی، سهم دختران در جامعه و ... خواهد پرداخت.

موضوعات یادشده در قالب مقاله، یادداشت، گفتگو با اساتید برجسته و ... عرضه خواهند شد. "جواهر مشرقی" با مشارکت مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری منتشر خواهد شد و سعی دارد که به موضوعات مبتلابه دختران در سنین نوجوانی و اوایل جوانی بپردازد. بنابراین گزارش نشریات دخترانه عموما در میان دختران دبیرستانی و به صورت رایگان توزیع خواهند شد.

هر شماره از این نشریه در پنج هزار نسخه منتشر و توزیع خواهد شد.

موسسه خدمات مشاوره ای، جوانان و پژوهش های اجتماعی آستان قدس رضوی در تابستان گذشته سه شماره نشریه کوچک فرهنگی با موضوع "حجاب و عفاف" زنان و دختران چاپ و منتشر ساخت که با استقبال قابل توجه مخاطبان روبرو شد.