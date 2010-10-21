مخالفان خواهان برچیده شدن حکومت موروثی در بحرین هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "شیخ علی سلمان" رئیس انجمن اسلامی وفاق ملی با اشاره به انحصار قدرت از سوی خاندان پادشاهی در بحرین می گوید:اینکه در کشوری قدرت از سوی یک خانواده ،حتی مورد احترام ،به انحصار در آید قابل قبول نیست.

وی که در تظاهراتی در نزدیکی منامه شرکت کرده بود با اشاره به تبعیض های مذهبی در این کشور و سرکوب شیعیان گفت: ما به دنبال روزی هستیم که در آن هر انسان و کودکی اعم از شیعه یا سنی بتواند نخست وزیر شود.

روز شنبه در بحرین انتخابات پارلمانی برگزار خواهد شد و این درحالی است که گروه اوپوزیسیون شیعیان در این کشور خواستار بر داشته شدن محدودیتها و ممانعت از دخالت ارتش در انتخابات شده است.

آنها خواهان برگزاری انتخاباتی آزاد در این کشور هستند و بر خلاف تعدادی از گروههای که انتخابات را تحریم کرده اند گروه شیخ سلمان که 17 کرسی از 40 کرسی پارلمان را در اختیار دارد بر تصمیم خود برای ادامه فعالیت در درون سیستم و مشارکت در انتخابات تاکید کرده است.

این گروه برای بدست آوردن 18 کرسی مبارزه خواهد کرد.