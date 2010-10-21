منتخبان کشتی بسیج کشور به کربلای معلی مشرف می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمدمشهدی آقایی ظهر پنجشنبه در حاشیه آغاز مسابقات کشتی بسیج دانشجویان کشور در دانشگاه تبریز گفت: منتخب مسابقات کشتی آزاد بسیج دانشجویی کشور که از امروز به مدت دو روز در تبریز برگزار می شود به کربلای معلی مشرف می شود.

وی تصریح کرد: سومین دوره ازمسابقات کشتی آزاد دانشجویان بسیجی کشور با حضور23 تیم از 22 استان در هفت وزن درسالن ژیمنازیوم دانشگاه تبریزبرگزارمی شود.

مشهدی آقایی گفت: منتخب مسابقات کشتی آزاد بسیج دانشجویی کشور به کربلای معلی مشرف می شود و قهرمانان این مسابقات به مراسم تجلیل ازقهرمانان که درهفته بسیج برگزارمی شود، معرفی خواهند شد.

مدیرکل تربیت بدنی سازمان بسیج دانشجویی کشور در ادامه با بیان اینکه تبریز یکی از قطبهای بزرگ ورزش کشتی در کشور است گفت: هدف ازبرگزاری این مسابقات گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشجو و شناسایی نخبه های ورزشی بسیج دانشجو و معرفی آنها به مسابقات کشوری است.

وی درادامه با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه هزینه زیاد برای ورزش اسراف نیست افزود: به واقع درسال جاری درتربیت بدنی سازمان بسیج دانشجویی تحول عظیمی صورت گرفته که این روند برای اولین بار به این شکل در این بخش رخ داده است.

برگزاری مسابقات ورزشی بسیج در 16 رشته مختلف

مشهدی آقایی در ادامه با اشاره به برنامه های آتی تربیت بدنی سازمان بسیج دانشجویی گفت: درسال جاری تربیت بدنی سازمان در 16رشته مسابقات کشوری در دوبخش خواهران و برادران درسطح قهرمانی انجام داده است.

وی در ادامه به برنامه های برون مرزی این واحد اشاره کرد و اظهار داشت: صعود تیم کوهنوردی بسیج دانشجویی به قله 7546 متری موستاق آتا در چین که مدال نقره راکسب کردند یکی از برنامه های برون مرزی این واحد است.

وی در ادامه افزود: تیم فوتسال بسیج دانشجویی دررقابت های جهانی فوتسال دانشجویان جهان در والنسیای اسپانیا مقام دوم جهانی راکسب کرد.

مدیرکل تربیت بدنی سازمان بسیج دانشجویی درخصوص علت برگزاری سومین دوره از مسابقات کشتی آزاد دانشجویان بسیجی در تبریزگفت: تبریزیکی ازقطبهای بزرگ ورزش کشتی کشور است و برگزاری چنین مسابقاتی احیای سنت قهرمانی در وزش کشتی درخطه آذربایجان است.

حضور کشتی گیران قدر در مسابقات کشتی بسیج دانشجویی تبریز

مدیرکل تربیت بدنی سازمان بسیج دانشجویی کشور گفت: شاهد کشتی های خوبی در اولین روز از مسابقات کشتی بسیج دانشجویی کشور بودیم.

مشهدی آقایی ضمن ابراز رضایت از روند برگزاری مسابقات در اولین روز از مسابقات گفت: این مسابقات به میزبانی استان آذربایجان شرقی با حضور 23 تیم از استانهای کشور و با شرکت 150 کشتی گیر درسالن ژیمنازیوم دانشگاه تبریز برگزار می شود.

وی با بیان اینکه دانشگاه تبریز میزبان خوبی برای این مسابقات است افزود: کیفیت مسابقات در حد قابل قبولی است و گشتی گیران قدری در این مسابقات حضور دارند.

مشهدی آقایی در ادامه سخنانش با باشگاه خبرنگاران بسیج گفت: جوایز ویژه ای هم در قالب جوایز نقدی به قهرمانان اهدای خواهد شد و تیم های اول، دوم و سوم کاپ قهرمانی خواهند گرفت.

فینال چهار وزن اول امروز برگزار می گردد و سه وزن دیگر هم فردا برگزار خواهد شد.

تیم قهرمان و نایب قهرمان این دوره از مسابقات در روز آخر این مسابقات اعلام خواهد شد.

گفتنی است اختتامیه این دوره از مسابقات بعد از ظهر جمعه 30 مهر برگزار خواهد شد.