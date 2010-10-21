راه اندازی 1.5 میلیون خط اعتباری برای رانندگان حمل و نقل عمومی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رویانیان امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به راه اندازی خط ویژه اعتباری برای رانندگان حمل و نقل عمومی در سطح کشور، گفت: بر اساس توافق انجام شده در دهه اول آبان ماه امسال به تدریج برای تمامی رانندگان واجد شرایط این خط اعتباری توسط شبکه بانکی فعال می شود.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور هدف از راه اندازی این خط اعتباری را جبران هزینه افزایش قیمت سوخت با اجرای قانون هدفمندی یارانه عنوان کرد و افزود: بر این اساس از روز شنبه ، اول آبان ماه فراخوان بانک ملت برای بیش از 330 هزار دستگاه تاکسی خط اعتباری صادر می شود.

این عضو کابینه دولت از راه اندازی این خط اعتباری برای 220 هزار دستگاه راننده آژانس خبر داد و افزود: قرار است تسهیلات رانندگان آژانس تا پایان دهه اول آبان توسط بانک سپه گشایش یابد.

وی با اعلام اینکه هم اکنون بیش از یک میلیون و 780 هزار دستگاه وانت بار از سهمیه بنزین یارانه ای استفاده می کنند، بیان کرد: از این تعداد دستگاه وانت بار کمتر از 500 هزار دستگاه در خدمات ناوگان حمل و نقل عمومی بوده است.

رویانیان با تاکید بر اینکه خط اعتباری رانندگان وانت‌بار توسط بانک ملی فعال خواهد شد، بیان کرد: بازپرداخت این تسهیلات سه ساله و با نرخ سود چهار درصد خواهد بود.

این مقام مسئول در پایان با اشاره به تعیین قیمت واقعی افزایش کرایه ناوگان حمل و نقل عمومی، خاطر نشان کرد: این افزایش کرایه به صورت واقعی تدوین وتوسط دولت به صورت رسمی اعلام خواهد شد.



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