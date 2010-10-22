برگزیدگان جایزه "گام اول" سوم آبان در کرمان معرفی می شوند

جواد محقق در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: امسال علاوه بر دو شاخه قبلی (شعر و داستان) که در دوره های اول تا سوم و در سه گروه سنی کودک، نوجوان و بزرگسال داوری می شد، شاخه دین را هم در چهار زیرگروه با عناوین کلام، عرفان و اخلاق، علوم قرآنی و روایی و سیره معصومین و زندگیامه بزرگان دین و با 8 موضوع اضافه کردیم.
وی در عین حال با اشاره به کمبود آثار این شاخه (دین) در رده کودک و نوجوان، افزود: در بعضی از این زیرگروه ها اصلاً اثری برای ارزیابی نداشتیم و لذا در این دوره صرفاً آثار دینی نوقلمان بزرگسال را مد نظر قرار داده ایم.
دبیر چهارمین دوره جایزه "گام اول" اضافه کرد: امسال در مجموع 2000 کتاب در گردونه داوری قرار گرفت که این آثار یا برای دبیرخانه ارسال شده بود یا خودمان آنها را شناسایی کردیم و به ارزیابی شان پرداختیم.
به گفته محقق آثار مذکور توسط 24 نفر از استادان حوزه و دانشگاه و شاعران و نویسندگان و پژوهشگران حوزه های مرتبط داوری شده است و بجز در شاخه "سیره معصومین و زندگیامه بزرگان دین" بقیه بخش ها دارای آثار برگزیده و نیز شایسته تقدیر هست که در روز برگزاری مراسم معرفی می شوند.
وی درباره تفاوت این دوره از جایزه "گام اول" با سه دوره قبلی گفت: امسال برای اولین بار از برگزیدگان دوره های قبل دعوت کردیم تا به عنوان داور با دبیرخانه همکاری کنند.
جایزه "گام اول" کتاب های اول نویسندگان را مد نظر قرار میدهد. و هدف از برگزاری آن ایجاد انگیزه و ترغیب شاعران و نویسندگان و معرفی و تجلیل از برترین نوقلمان کشور است.
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