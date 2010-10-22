برگزیدگان جایزه "گام اول" سوم آبان در کرمان معرفی می شوند

جواد محقق در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: امسال علاوه بر دو شاخه قبلی (شعر و داستان) که در دوره های اول تا سوم و در سه گروه سنی کودک، نوجوان و بزرگسال داوری می شد، شاخه دین را هم در چهار زیرگروه با عناوین کلام، عرفان و اخلاق، علوم قرآنی و روایی و سیره معصومین و زندگیامه بزرگان دین و با 8 موضوع اضافه کردیم.

وی در عین حال با اشاره به کمبود آثار این شاخه (دین) در رده کودک و نوجوان، افزود: در بعضی از این زیرگروه ها اصلاً اثری برای ارزیابی نداشتیم و لذا در این دوره صرفاً آثار دینی نوقلمان بزرگسال را مد نظر قرار داده ایم.

دبیر چهارمین دوره جایزه "گام اول" اضافه کرد: امسال در مجموع 2000 کتاب در گردونه داوری قرار گرفت که این آثار یا برای دبیرخانه ارسال شده بود یا خودمان آنها را شناسایی کردیم و به ارزیابی شان پرداختیم.

به گفته محقق آثار مذکور توسط 24 نفر از استادان حوزه و دانشگاه و شاعران و نویسندگان و پژوهشگران حوزه های مرتبط داوری شده است و بجز در شاخه "سیره معصومین و زندگیامه بزرگان دین" بقیه بخش ها دارای آثار برگزیده و نیز شایسته تقدیر هست که در روز برگزاری مراسم معرفی می شوند.

وی درباره تفاوت این دوره از جایزه "گام اول" با سه دوره قبلی گفت: امسال برای اولین بار از برگزیدگان دوره های قبل دعوت کردیم تا به عنوان داور با دبیرخانه همکاری کنند.

دبیر علمی این جایزه سراسری در پایان گفت: مراسم اختتامیه چهارمین دوره جایزه "گام اول" دوشنبه آینده (سوم آبان) در کرمان برگزار می شود.



جایزه "گام اول" کتاب های اول نویسندگان را مد نظر قرار می‌دهد. و هدف از برگزاری آن ایجاد انگیزه و ترغیب شاعران و نویسندگان و معرفی و تجلیل از برترین‌ نوقلمان کشور است.