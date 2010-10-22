انباشت زباله چهره جاده های مازندران را زشت کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در قائمشهر، سید عیسی هاشمی حیدری عصر پنجشنبه در جریان بازدید از مراحل ساخت کار خانه کمپوست زباله تنکابن،نوشهر، نور و قائم شهر گفت: در دوره های قبل مسولین استانی و شهرستانی با جدیت به دنبال حل این مشکل نبوده اند ولی در حال حاضر با نظارت ویژه استاندار این مشکل با متولی واحد حل خواهد شد.



وی به تشکیل سازمان بازیافت اشاره و تصریح کرد: با تشکیل سازمان بازیافت این سازمان متولی بخش زباله بوده و تمام مسولیت های این حوضه برطرف خواهد شد.



معاون استاندار به بودجه بخش زباله در استان اشاره کرد و یادآور شد: در حال حاضر بودجه بسیار خوبی در اختیار داریم که با برنامه ریزی های صورت گرفته همیاری و شهرداریهای استان و نظارت استانداری به شهرهای که در راستای حل مشکل زباله گامی مثبت برداشته اند پرداخت می شود.



هاشمی در مورد محل دفن زباله نور افزود: شهرداری باید بداند مشکل زباله را باید شهرداری حل کند و نباید منتظر باشد که دستگاهی دیگر این وظیفه را بر عهده بگیرد.



معاون امور عمرانی استانداری مازندران در خطاب به مسولین شهری و استانی یاد اور شد همه مسولین به ویؤه فرمانداران و شهرداران همانند سازمان همیاری و شهرداری مازندران به فکر بر طرف کردن مشکل زباله باشند تا در اینده نزدید این تهدید به فرصت تبدیل شود.



هاشمی به حرکت سریع در حل معظل زباله اشاره کرد و گفت: در چند ماه اخیر همت خوبی را در این بخش شاهد هستیم و در اینده نزدیک شاهد بهره برداری از کارخانه های کمپوست زباله ساری،تنکابن،نوشهر،قائمشهر،و بهشهر باشیم.