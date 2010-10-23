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۱ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۵۸

حجت الاسلام صباغیان؛

خراسان بزرگترین قطب هیئات مذهبی کشور است

خراسان بزرگترین قطب هیئات مذهبی کشور است

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس شورای هیئات مذهبی خراسان رضوی گفت: در آخر صفر هر سال، مشهد میزبان پنج هزار هیئت مذهبی از کل کشور است و با توجه به هیئات موجود در خود استان، می توان خراسان را قطب هیئات مذهبی در کشور دانست.

حجت الاسلام حسن صباغیان در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: امسال ما برای هیئت مذهبی در کل استان برنامه های مدون و خوبی مد نظر داریم که امیدواریم با همکاری شورای هیئات مذهبی بتوانیم این اهداف را به بهترین شکل ممکن به عرصه عمل درآوریم.

وی یادآور شد: در جلسه ای که در جمع مسئولان هیئات مذهبی استان در اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد، نقاط ضعف و قدرت هیئتها در سه ماه گذشته بررسی شد.

عضو شورای هیئات مذهبی کل کشور با اشاره به طرحهای مختلف پیشنهادی برای ایام مذهبی پیش رو، خاطر نشان کرد: یکی از طرح های مهم، برگزاری اردوهای فرهنگی تفریحی برای تمامی اعضای شوراهای مذهبی کل کشور است که این طرح در قالب یک فرآیند سه ساله پیش بینی شده که در صورت اجرا، باعث برکات فراوانی برای هیئات و خود سازمان تبلیغات اسلامی خواهد شد.

وی ادامه داد: طرح بزرگترین شبکه فرهنگی تبلیغی جهان اسلام نیز جز مهمترین برنامه های پیشنهادی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی است که امیدواریم به تایید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کل کشور، حجت الاسلام دکتر خاموشی برسد.

کد مطلب 1175622

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