طرح ریحانه النبی در مدارس ساری اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم باقرزاده دبیر اجرایی طرح حجاب ریحانه النبی در مازندران عصر پنج شنبه در حاشیه اجرای این طرح به خبرنگاران گفت: طرح ریحانه النبی برای دومین سال متوالی در استان برگزار شد.

وی تصریح کرد: جهت فرهنگسازی حجاب و بسترسازی مناسب در این زمینه بهترین محل آموزش و پرورش است.

باقرزاده افزود: امسال طرح حجاب ریحانه النبی در 25 مدرسه شهرساری با شرکت چهار هزار دانش آموز سوم تا پنجم ابتدایی اجرا می شود.

دبیر اجرایی طرح حجاب ریحانه النبی در مازندران گفت : برای اجرای این طرح 90 میلیون تومان از محل اعتبار استانداری مازندران اختصاص یافت.

باقرزاده افزود: طرح خوش حجابی هم به عنوان دومین طرح تثبیت فرهنگ حجاب در استمرار طرح حجاب ریحانه النبی در مدارس استان برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: این طرح به منظور پاسداشت دختران محجبه از نیمه اول آذر ماه جاری برگزار می شود.

وی گفت: جامعه هدف این طرح حدود دو هزار نفر از دانش آموزان دختر استاناست که با اعتبار 60 میلیون تومان اجرا می شود.