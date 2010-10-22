به گزارش خبرنگار مهر، با تایید سومین قضاوت سعید بخشیزاده در مسابقات فصل جاری لیگ برتر از سوی دو ناظر کنفدراسیون فوتبال آسیا، این داور37 ساله کشورمان به فهرست داوران الیت ایران اضافه شد.
کمیته داوران AFC "سعد کمیل" ناظر کویتی و"علی طریفی" ناظر عربستانی را برای قضاوت نهایی در مورد عملکرد بخشیزاده به ایران اعزام کرده بود که وی موفق شد در دیدار استیل آذین و سایپا در هفته یازدهم لیگ برتر به نمرات لازم برای قرار گرفتن در فهرست داوران الیت دست یابد.
پیش از این دو ناظر از امارات و کویت قضاوتهای بخشیزاده در هفتههای اول و چهارم لیگ برتر را در فصل جاری زیر نظر گرفته بودند.
کشورمان در حال حاضر 6 داور شامل؛ مسعود مرادی، محسن ترکی، سعید مظفریزاده، هدایت ممبینی، علیرضا فغانی و یدالله جهانبازی را در فهرست داوران الیت دارد که با بازنشسته شدن مسعود مرادی از قضاوت در عرصه بین المللی در دیماه امسال کمیته داوران سعید بخشیزاده را برای جایگزینی وی به AFC معرفی کرده است.
با قرار گرفتن بخشیزاده در فهرست داوران الیت 6 سهمیه ایران در این فهرست همچنان حفظ خواهد شد.
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